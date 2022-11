Kaltenkirchen: SUV gegen Radfahrer – jetzt ermittelt die Polizei

Kaltenkirchen. Ohne sich um einen gestürzten Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Kaltenkirchen zu kümmern, ist ein Autofahrer davon gefahren. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.

Zu dem Unglück kam es am Montag um 15.45 auf dem Waldweg, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 30 Jahre alte Radfahrer war aus Richtung Brookweg kommend in Richtung Alveslohe unterwegs, als ihm ein schwarzer Audi entgegen kam.

Polizei: Außenspiegel des Autos berührte den Radfahrer

Dabei berührte der linke Außenspiegel des Autos den Radfahrer, der stürzte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen SUV gehandelt haben. „Der SUV soll seinen Weg fortgesetzt haben“, teilte die Polizei mit. Ob der Fahrer den Anstoß bemerkt hat, sei Bestandteil der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Kaltenkirchen.

Der Fahrer und Zeugen werden gebeten, sich unter 04191/30880 beim Revier zu melden.