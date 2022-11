Polizei: 71-jährige Radfahrerin nach Kollision tot – sie hatte Vorfahrt

Kaltenkirchen. Eine 71 Jahre alte Kaltenkirchenerin ist in der Nacht zu Donnerstag an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben. Sie erlag in einem Hamburger Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Zu dem Unglück kam es am Mittwoch um 9.44 Uhr, als eine 40 Jahre alte Kaltenkirchenerin mit ihrem Ford von der Straße Am Hohenmoor nach rechts in die Alvesloher Straße abbiegen wollte und dabei offenbar die 71-Jährige übersah, die auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Polizei Schleswig-Holstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision – sie hatte Vorfahrt

Der Ford erfasste die Frau auf dem Radweg der Alvesloher Straße, als sie die Fahrbahn der Straße Am Hohenmoor queren wollte. „Die 71-jährige Radfahrerin aus Kaltenkirchen war vorfahrtsberechtigt“, teilte die Polizei mit.

Ein Notarztteam behandelte die Schwerverletzte am Unglücksort und fuhr sie danach ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Ermittler des Polizeireviers Kaltenkirchen suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und bitten unter 04191/30880 um Hinweise.

