Polizei Schleswig-Holstein: Motorradfahrerin stürzt, doch das Auto fährt davon

Nützen. Ohne sich um eine verletzte Motorradfahrerin zu kümmern, ist ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Nützen davon gefahren. Die 24 Jahre alte Frau erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Zu dem Unglück auf der Bundesstraße 4 sei es bereits am Sonnabend, 22. Oktober, gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Um 14.32 Uhr habe der unbekannte Autofahrer auf dem Weg in Richtung Bilsen zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges angesetzt. Dabei übersah er das Auto eines Bramstedter Ehepaares, das hinter ihm ebenfalls zum Überholen ausgeschert hatte.

Motorradfahrerin stürzt bei Vollbremsung auf die B4

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Bramstedter nach links aus. „Eine 24-jährige Motorradfahrerin, die sich hinter dem ausweichenden Fahrzeug des Bad Bramstedters befand, konnte einem Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern und kam hierbei mit ihrer Maschine zu Fall“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Die Schwerverletzte wird in einem Krankenhaus behandelt. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Das Polizeirevier Kaltenkirchen ermittelt und sucht den flüchtigen Fahrer und sein Auto. „Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfall bemerkt wurde“, sagte Firsching. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter 04191/30880 entgegen.

