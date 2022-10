Weihnachtsfeier Norderstedt 2022: Besondere Ideen für Firmen

Auf der Suche nach einer besonderen Idee für die Weihnachtsfeier? In Norderstedt und Umgebung bieten etwa Bowlingcenter Events für Firmen an.

Norderstedt. Im vergangenen Jahr hatten sich viele Firmen noch entschieden, wegen Corona die Weihnachtsfeier abzusagen. Doch dieses Jahr gibt es eine neue Chance – die erste Weihnachtsfeier seit drei Jahren.

Das Abendblatt hat in Norderstedt und der Umgebung nachfragt, wo Firmen 2022 für einen besonderen Weihnachtsabend zusammenkommen können. Hier ist eine Auswahl an kreativen Aktivitäten.

Weihnachtsfeier in Norderstedt im Bowlingcenter ausrichten

Im Bowlingcenter Norderstedt an der Ulzburger Straße können Firmen ihre Weihnachtsfeier mit Kegeln, Bowling und leckerem Essen aus dem angrenzenden Restaurant Flame verbringen. Für ein Betriebsfest mit 10 bis 120 Personen kann zwischen verschiedenen Paketen mit unterschiedlichen Buffets und Getränke-Flatrates ausgewählt werden.

Die erste Stunde wird zusammen gesessen. Danach werden zwei Stunden gespielt. Die Kosten belaufen sich dabei auf 55 bis 85 Euro pro Person. Als weitere Option kann man einzelne Bahnen mieten und den Abend im Restaurant Flame ausklingen lassen.

Bowlingcenter Norderstedt, Ulzburger Str. 310, 22846 Norderstedt, Anfrage telefonisch unter: 040/522 20 53, bowlingcenter-norderstedt.de; Restaurant Flame, Telefon: 040/32 59 59 29, www.restaurant-flame.de

Henstedt-Ulzburg: „All-Inclusive-Paket“ im Nordic Bowling Club

Im Nordic Bowling Club in Henstedt-Ulzburg bedeutet B2B nicht Business to Business, sondern Bowling to Business. Wenn Firmen hier ihre Betriebsfeier veranstalten, können sie zwischen zwei B2B-Paketen entscheiden.

Beim „All-Inclusive-Paket“ sind fast alle Getränke sowie ein Snackbuffet im Preis von 89 Euro pro Person enthalten. Das „Budget Business Paket“ ist etwas günstiger mit 35 Euro und enthält lediglich kleine Snackplatten und zwei Getränke pro Person.

„Allerdings kann man auch normal als Gruppe kommen“, sagt der Inhaber Joey Claussen. Zusätzlich zum Bowling könne Dart, Billard oder Air-Hockey gespielt werden. Für Privatsphäre könne ab 30 Personen der halbe Teil der Halle und ab 50 Teilnehmenden auch das gesamte Center gemietet werden. Zudem stehe eine Bühnenfläche mit moderner Licht-, Ton- und Präsentationstechnik für Vorträge zur Verfügung.

Nordic Bowling, Gutenbergstraße 5c, 24558 Henstedt-Ulzburg, Anfrage per E-Mail: office@nordic-bowling.de, Telefon: 04193/980 79 67, www.nordic-bowling.de

House of Superfreunde: Mit Craftbier in Weihnachtsstimmung

Selbst gebrautes Bier oder gleich Bier aus den USA oder Skandinavien ­­– im „House of Superfreunde“ wird eine Vielfalt an unterschiedlichen Bieren geboten. Dazu können Firmen entweder einen Tisch reservieren oder das komplette Bierhaus mieten.

Passend zu den Getränken können Sandwiches, Kartoffelsalat oder Baked Beans bestellt werden. Außerdem wird es „etwas Besonderes zu Weihnachten geben“, sagt Stefan Schröer, Inhaber der Bierbar. Auch Veganer kommen hier auf ihre Kosten.

Die Bierbar „House of Superfreunde“ in Norderstedt bietet ebenfalls Weihnachtsfeiern an.

Foto: Christopher Mey

Die Anfrage funktioniert per Telefon oder E-Mail. Daraufhin wird ein individuelles Angebot mit ausgewählten Bieren erstellt. Passend zur Winterzeit sind „saisonale“ sowie „malzige, dunkle Biere“, vielleicht mit einer „Zimtnote“, vorstellbar.

„Unser Ziel ist es, unseren Gästen die Bierwelt zu zeigen“, sagt Schröer, und zwar ganz im Sinne von „bewusstem Trinken“ und „Genuss“, so der Inhaber. Für alle Menschen, die lieber auf Alkohol verzichten, gibt es auch eine „tolle Auswahl an alkoholfreien Bieren“.

House of Superfreunde, Ochsenzoller Str. 103, 22848 Norderstedt, Telefon: 040/35 73 11 71, E-Mail: reservierung@house-of-superfreunde.com, www.superfreunde.store

Weihnachtsfeier: Aktive Ausflüge in Norderstedt und Umgebung

Die Agentur Querfeldeins organisiert für Firmen deutschlandweit Betriebsausflüge und -feiern an beliebigen Orten. Speziell für Weihnachtsfeiern wurden drei „Standardprogramme“ entwickelt, „die fast überall stattfinden können“, sagt der Mitarbeiter Darius Dreyer.

Zur Auswahl stehen: ein Lebkuchenwettbewerb, eine Weihnachtsmarktrallye oder eine Geocaching-Schnitzeljagd zum Thema Weihnachten. „Die beliebteste Veranstaltung ist vermutlich das Lebkuchenbacken, da man dabei auf jeden Fall bei jedem Wetter sicher ist“, so Dreyer.

Alle Aktionen dauern ungefähr zweieinhalb Stunden. Minimal müssen 15 Personen bei der Veranstaltung teilnehmen, aber nach oben seien die Grenzen offen. „Geocaching-Touren sind häufig mit mehreren hundert Personen“, sagt Dreyer, „aber es gab auch schon einmal eine Weihnachtsrallye mit 300 Leuten.“

Weihnachtsmarkt in Norderstedt: Nach einem wärmenden Getränk gilt es mit dem Team kleine Aufgaben zu lösen.

Foto: bergmanngruppe / Bergmanngruppe

Bei der Geocaching-Aktion werden die Teilnehmenden in Fünfergruppen eingeteilt und müssen kleine Weihnachtsrätsel lösen. Wenn sich ein Unternehmen für die Lebkuchenwerkstatt entscheidet, kann es in einem angemieteten Raum oder den eigenen Räumlichkeiten diese buchen. Die Rallye wiederum wird auf einem öffentlichen Weihnachtsmarkt in der Nähe veranstaltet. In Teams werden den Mitarbeitenden Aufgaben gestellt, bei denen sie mit den Budenbesitzern und anderen Weihnachtsmarktbesuchern in Interaktion treten müssen.

Am Ende von jedem Wettkampfspiel bekommt das Siegerteam einen Preis zur Belohnung. Die Kosten pro Person belaufen sich beim Geocaching auf mindestens 34 Euro, bei der Weihnachtsmarktrallye 39 Euro und für eine Lebkuchenwerkstatt auf 47,50 Euro pro Teilnehmer.

Querfeldeins, Anfrage online unter: www.querfeldeins.org, Telefon: 0201/857 95 00, E-Mail: info@querfeldeins.org

Pins Bowling Norderstedt bietet Weihnachtsfeiern für bis zu 200 Personen an

In der Pins Bowling- und Kegelsporthalle am Glashütter Damm können Unternehmen im dazugehörigen Restaurant à la carte essen und danach auf angemieteten Bahnen bowlen oder kegeln. „Es wird auch eine spezielle Weihnachtskarte geben“, sagt Inhaber Gerhard Nitsche. Zudem sei Tischfußball oder Billard spielen möglich.

Eine Bahn können bis zu sieben Personen benutzen und „wenn der gesamte Laden gemietet wird, passen bis zu 200 Leute rein“, so Nitsche. An Bowling-Schuhen für alle Teilnehmenden wird es auch nicht mangeln: Nitsche hat laut eigenen Angaben 600 Paar unterschiedliche Schuhe von Größe 25 bis 52 auf Lager.

Pins Bowling Norderstedt, Glashütter Damm 163, 22851 Norderstedt, Anfrage per E-Mail: info@pins-norderstedt.de, Telefon: 040/524 01 97, www.pins-norderstedt.de

Weihnachtsfeier in der Action Arena Norderstedt: Hier kann man etwa 100 verschiedene Spiele ausprobieren.

Foto: Burkhard Fuchs / Burkhard Fuchs Burkhard Fuchs

Norderstedt: In der Action Arena in eine Unterwasserwelt eintauchen

Gegenüber vom Norderstedter Marktplatz befindet sich die Action Arena Norderstedt. Hier können Unternehmen mit 50 bis 300 Personen außerhalb der Öffnungszeiten, montags und dienstags die Arena exklusiv mieten.

Die Mitarbeitenden können dann „bis zu 100 verschiedene Spiele in einer Neon-Unterwasserwelt spielen“, sagt der Betriebsleiter Fatih Erdem. Und weiter: „Firmen können außerdem einen externen Caterer selber organisieren“, der dann für die Verpflegung während der Feier sorgt.

Action Arena, Alter Kirchenweg 33-41, 22844 Norderstedt, Anfrage per E-Mail: norderstedt@actionarena.info, www.action-arena.info

Mit den Kollegen beim Feuer zusammenstehen – im Wildpark Eekholt ist das bei einer Weihnachtsfeier möglich.

Foto: Christopher Mey

Besondere Weihnachtsfeier im Wildpark Eekholt

Den Wildpark Eekholt gibt es bereits seit über 50 Jahren. „Im Park gibt es über 100 Arten mit mehr als 700 Tieren zu sehen“, sagt die Mitarbeiterin Heide Hansen. Wer die winterliche Kälte nicht scheut, kann im Wildpark für 3 Stunden eine geschmückte „Grillkota“ für 35 Euro oder eine der drei Grillhütten für 20 Euro mieten. Jede weitere gemietete Stunde koste 6 beziehungsweise 4 Euro.

„Für ein bisschen Wärme kann zusätzlich ein Feuerkorb gemietet werden, und eine anderthalb stündige Führung oder Fackelwanderung im Dunkeln ist auch möglich“, so Hansen. Alternativ kann man auch im Restaurant Kiek ut Stuben nach einem Besuch des Tierparks Essen gehen.

Wildpark Eekholt, Eekholt 1, 124623 Großenaspe, Anfrage telefonisch unter: 04327/99 230, www.wildpark-eekholt.de; Restaurant Kiek ut Stuben im Wildpark Eekholt, 04327/25 39 890, kiekutstuben@gmx.de, www.kiekutstuben-eekholt.de

Weihnachtsfeier in Norderstedt: Mit Elektrokarts um die Wette fahren

Wer Lust auf ein bisschen Adrenalin hat, kann seine Weihnachtsfeier im Mega-Kart Norderstedt veranstalten. Die Elektro-Indoor-Bahn kann für 380 Euro eine halbe oder für 750 Euro eine ganze Stunde lang gemietet werden.

Mit Helmen gesichert können in 10 Einzel- und Doppelkarts zwölf Personen gleichzeitig gegeneinander Rennen fahren. Währenddessen kann der Rest der Gruppe im Bistro bei Getränken sitzen und auf den Wechsel warten. Maximal können sich dann ungefähr 60 Angestellte eines Unternehmens in der Bahn aufhalten.

Mega Kart Norderstedt, In de Tarpen 101, 22848 Norderstedt, Buchungsanfrage online unter: www.mega-kart.de, Telefon: 040/528 766 13, E-Mail: info@mega-kart.de