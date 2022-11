Norderstedt. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder einen schönen Tag mit der Familie verbringen möchte, der wird sich auf den diesjährigen Adventsmarkt im Stadtpark Norderstedt freuen. Am ersten Adventswochenende vom 25. bis zum 27. November wird im und um das Kulturwerk am See weihnachtliche Stimmung aufkommen.

Glühwein, Kunsthandwerk, Kinderkarussell – und das alles bei weihnachtlicher Musik. Der fünfte Advents-Markt im Parkt bietet alles, was das Herz des Weihnachtsfans höher schlagen lässt. Über 75 Aussteller werden vor Ort ihre Waren und Speisen anbieten.

Stadtpark Norderstedt: Glühwein, Räucherfisch und „Super-Jumper“ zum 1. Advent

75 Aussteller werden ihre Waren und Speisen im Stadtpark anbieten.

Foto: Hauschildt

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag um 14 Uhr. Im Innenhof des Kulturwerks können die Besucherinnen und Besucher an etwa 40 Buden entlang bummeln. Es wird eine Vielzahl an handgemachten Kleinigkeiten, Weihnachtsdekoration, Mützen, Decken und Taschen, Gewürzen, Schmuck und Holzartikeln, Pralinen und Likör zu kaufen geben.

Darüber hinaus kann man einen Tannenbaum beim Weihnachtsbaumverkauf ersteigern. Für die Kinder wird ein Kinderkarussell und der „Super-Jumper“, ein Bungee-Trampolin, vor Ort sein. Die Kleinen können auch mit der nostalgischen Eisenbahn eine Runde über das Marktgelände drehen. Organisiert wird der Zug vom Makler Engel & Völkers.

Marokkanische Pfannkuchen gibt es das erste Mal zu probieren

Kunsthandwerk der niedlichen Art.

Foto: Hauschildt

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kulinarisch bietet der Markt Waffeln, Kuchen, gebrannte Mandeln, kandierte Früchte, Lebkuchenherzen, aber auch Flammkuchen, Würstchen und Fleisch vom Schwenkgrill. Sehr beliebt seien der Räucherfischhändler und der Brotbäcker, der in seinem Holzbackofen frisches Brot backt.

Zum ersten Mal wird es ein großes Zelt geben, in dem Kunsthandwerker zusammen verkaufen. An einem anderen Stand soll es marokkanische Pfannkuchen geben. Zudem werden Kulinarik und Kosmetik mit Arganöl angeboten werden. Und für den besonderen Geschmack gibt es an einer weiteren Bude frisch gegrillte Leber zu verköstigen.

Selbst der Weihnachtsmann kommt in den Stadtpark Norderstedt

Veranstalter Oliver Hauschildt auf dem Adventsmarkt am Kulturwerk 2021.

Foto: Hauschildt

Am Sonnabend, von 14 bis 21 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, werden zusätzlich im Innenbereich des Kulturwerks 36 Stände aufgebaut sein. Als zwei weitere Highlights gelten die Aufführungen der Musikschule Norderstedt und der Besuch vom Weihnachtsmann am Sonntagnachmittag.

Die Ausstellerin Anne Stolley freut sich schon sehr auf den Adventsmarkt im Park. Die 83-Jährige wird ihre selbst gemachten Hütte, Mützen und Stulpen aus Wolle verkaufen. „Seit 15 Jahren verkaufe ich schon. Ich nähe nämlich gerne“, sagt Stolley.

Ausstellerin verkauft Hundeleinen aus Tau oder Leder

Das Kulturwerk steht im Zentrum des Adventsmarktes im Stadtpark.

Foto: Hauschildt

Unternehmerin Susanne Humann sieht dem Wochenende erwartungsvoll entgegen. Unter der Marke Bobbyline verkauft sie Hundeleinen aus Kletterseilen, Tau und seit Neustem auch aus doppelgeflochtenen Leder. „Ich habe einen eigenen Hund und habe alle Leinen getestet“, sagt Humann.

Die Leinen können personalisiert werden, sind wasserresistent, haben eine Bruchseillast von 130 bis 500 Kilogramm und Seilbrand bekommt man auch keinen. Am Stand können sie bestellt werden und werden dann innerhalb kürzester Zeit nach Hause zugestellt. Eine Besonderheit im Sortiment der Ausstellerin sind die multifunktionalen Kurzleinen, mit denen man seinen Hund lang oder auch bei Fuß halten kann.

Stadtpark Norderstedt: So soll beim Weihnachtsmarkt Strom gespart werden

Der Adventmarkt verspricht ein großer Spaß zu werden. Der Eintritt und das Parken sind frei und es bestehe weder drinnen noch draußen eine Maskenpflicht.

Und selbst zum Thema „Strom sparen“ hat man sich beim Adventsmarkt in Norderstedt Gedanken gemacht: „Alle Lichter sind LED und die Beleuchtung wird dieses Jahr nachts abgestellt“, sagt der Veranstalter Oliver Hauschild.

Adventsmarkt im Park, Fr, 25.11., 14.00-21.00; Sa, 26.11. 11.00-21.00; So, 27.11., 11.00-18.00; Kulturwerk am See, Stormarnstraße 55, 22844 Norderstedt; Eintritt und Parken frei