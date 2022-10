Das Wintervergnügen in Norderstedt-Mitte ist der einzige Weihnachtsmarkt in der Stadt, der die gesamte Adventszeit geöffnet hat.

Kreis Segeberg. Geschmückte Holzbuden, liebevoll hergestelltes Kunsthandwerk und süffiger Glühwein: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll es 2022 wieder richtig weihnachtlich im Kreis Segeberg werden. Viele traditionsreiche Weihnachtsmärkte der Region sollen in diesem Jahr wieder stattfinden. Eine Übersicht.

In Norderstedt macht das Wintervergnügen vor der Postfiliale an der Rathausallee den Anfang – und bleibt den Norderstedterinnen und Norderstedtern am längsten erhalten. Ein nostalgisches Kinderkarussell, dekorierte Weihnachtsbäume und mit Holzspäne aufgeschüttete Gänge verwandeln den für gewöhnlich kahlen Platz aus Kopfsteinpflaster vom 23. November bis zum 22. Dezember in ein gemütliches Weihnachtsdorf.

Der Weihnachtsmarkt vor der Postfiliale in Norderstedt-Mitte bietet viele regionale Produkte – und ein nostalgisches Kinderkarussell an.

Foto: Bergmanngruppe

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt, der als einziger in Norderstedt die gesamte Adventszeit über bleibt, wieder von der Bergmann-Gruppe.

Weihnachtsmärkte 2022: Wo es im Kreis Segeberg Glühwein gibt – die Übersicht

Am ersten Adventswochenende vom 25. bis 27. November gastiert der Adventsmarkt im Park rund um das Kulturwerk im Norderstedter Stadtpark. Die Gäste erwarten mehr als 70 Aussteller im Innen- und Außenbereich.

Der Weihnachtsmarkt im Norderstedter Stadtpark findet rund um das Kulturwerk am See statt.

Foto: PR

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Woche später, vom 2. bis zum 4. Dezember, wird auf dem Rathausmarkt der traditionelle Norderstedter Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Adventszeit: Henstedt-Ulzburg legt den Fokus aufs Glühweintrinken

Ebenso soll das Gelände des Feuerwehrmuseums wieder in weihnachtlichem Lichterglanz erstrahlen. Auf Weihnachtsstimmung zwischen historischen Feuerwehrautos können sich Besucherinnen und Besucher vom 9. bis 11. Dezember freuen.

Der Verein Henstedt-Ulzburg Bewegt hat für das dritte Adventswochenende, 9. bis 11. Dezember, wieder seinen besonderen Weihnachtsmarkt „Ulzburg Glüht“ geplant. Auf dem Marktplatz vor dem City Center Ulzburg (CCU) sollen Schwenkgrill, Glühweinstände und Kinderkarussell aufgebaut werden. „Noch haben wir die Veranstaltung aber nicht beantragt“, sagt Frank Bueschler vom Vereinsvorstand. Er ist aber zuversichtlich, dass die Gemeinde das gemütliche Glühweintrinken wie in den Jahren vor Corona genehmigen wird.

Bad Bramstedt: Weihnachtsmarkt musste im vergangenen Jahr abgesagt werden

Die politischen Gremien in Bad Bramstedt haben beschlossen, zum Weihnachtsmarkt einzuladen, der weitgehend von der Stadtverwaltung organisiert werden soll – sofern nicht eine neue Corona-Welle zu erwarten ist. Die Stadt brauche das Flair und die Stimmung, sagt Bürgermeisterin Verena Jeske.

Der Markt ist für den 2. bis 4. Dezember geplant. Der Weihnachtsmarkt war im vergangenen Jahr abgesagt worden. Die Kreisverwaltung hatte dem Hygienekonzept nicht zugestimmt und hohe Auflagen erteilt.

Auch in Kaltenkirchen ist ein kleiner Weihnachtsmarkt geplant. Die Vorbereitungen dafür übernimmt der Ring für Handel, Handwerk und Industrie, der vom 9. bis 11. Dezember eine kleine Budenstadt vor dem Rathaus und einen Kunsthandwerkermarkt in den Innenräumen plant.

Weihnachtsmärkte 2022 im Kreis Segeberg: Gut Pronstorf bricht mit Tradition

Das Gut Pronstorf bricht in diesem Jahr mit einer jahrzehntelangen Tradition: Der Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr Tausende Besucher angelockt hat, fällt aus. Stattdessen lädt das Gut an den Adventswochenenden zum „Kulinarischen Advent“ ein. Unter dem Motto „klein, fein und gemütlich“ können Gäste ein leckeres Weihnachtsessen im Pronstorfer Torhaus genießen – dort gibt es auch den bekannten Winzer-Glühwein.

Der Pronstorfer Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr aus – stattdessen bietet das Gut einen „Kulinarischen Advent“ an.

Foto: Gut Pronstorf

Das Gut Stockseehof eröffnet seinen Weihnachtsmarkt, der weit über das Kreisgebiet beliebt ist, am 26. November. In der warmen Weihnachtsmarktscheune, dem großen Weihnachtszelt und auf dem Gutshof bieten mehr als 100 Aussteller Geschenkideen und Delikatessen an. Bis zum 11. Dezember können Weihnachtsfans hier täglich verweilen.