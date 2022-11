Polizei Norderstedt: Einbrüche in Reihenhäuser – Polizei zu spät gerufen

Norderstedt. Die Serie der Einbrüche in Norderstedt reißt nicht ab. Am Sonnabend kam es zu zwei Taten in Reihenhäusern, teilte die Polizei am Montag mit. In beiden Fällen hatten Nachbarn verdächtige Geräusche gehört, jedoch nicht die Polizei gerufen.

Erster Tatort war ein Gebäude am Weg am Sportplatz. Dort hatten die Bewohner das Haus um 15.35 Uhr verlassen und bei der Rückkehr um 19.36 Uhr den Einbruch festgestellt. Die Geräusche waren zwischen 17.30 und 18 Uhr zu hören.

Polizei Norderstedt: Einbrecher durchsuchen alle Räume

An der Straße Am Forstteich drangen Unbekannte zwischen 8 und 17.40 Uhr gewaltsam in ein Reihenhaus ein und durchsuchten die Räume. In der Zeit nach 17.30 Uhr hatte der Nachbar die Geräusche gehört.

„In beiden Fällen ließ sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch kein Stehlgut feststellen“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. Er appellierte an die Bürger, im Zweifelsfall immer die Polizei anzurufen. „Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig“, sagte Brockmann.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.