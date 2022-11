Polizei Schleswig-Holstein: Einbrecher in Norderstedt und Quickborn aktiv

Norderstedt/Quickborn. Die Polizei meldet aus der Region weitere Einbrüche. Die Zahl der Taten nimmt weiter zu, seitdem die Tage kürzer werden. In Norderstedt sind Unbekannte am Drosselstieg in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben alle Räume durchsucht. Der Tatort liegt in der Nähe des Birkhahnkamps. Tatzeit war am Dienstag zwischen 13.30 und 20.40 Uhr.

In Quickborn stiegen Unbekannte gewaltsam an der Marienhöhe ebenfalls am Dienstag in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 13.30 und 13.55 Uhr stahlen sie Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Einbrecher scheitern an der Sicherheitseinrichtung der Terrassentür

Einen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl meldet die Polizei vom Harksheider Weg in Quickborn. Dort scheiterten die Täter am Dienstag zwischen 16 und 19.35 Uhr an der mechanischen Sicherheitseinrichtung der Terrassentür.

Zu weiteren Einbrüchen kam es am Dienstag in Trappenkamp. An der Thomas-Mann-Straße stahlen die Täter in einem Einfamilienhaus Bargeld. In der nahe gelegenen Bertha-von-Suttner-Straße blieb es bei einem Einbruchsversuch. „Der oder die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus“, teilte die Polizei mit.

Kripo ermittelt nach Einbrüchen in Norderstedt, Quickborn und Trappenkamp

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Tatorten und der näheren Umgebung unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

