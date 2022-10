Polizei Norderstedt - Kripo fahndet nach Einbrechern: Zeugen gesucht!

Die Serie der Einbrüche in der Region geht weiter, meldet die Polizei. Wo die Täter an den Haustüren scheiterten.

Norderstedt/Henstedt-Ulzburg. Nach mehreren Einbrüchen bittet die Polizei erneut Zeugen um Hinweise. Tatorte waren Henstedt-Ulzburg und Norderstedt.

Am Dienstag seien Unbekannte in Henstedt-Ulzburg in ein Einfamilienhaus am Kiefernweg eingedrungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tatzeit liege zwischen 6.30 und 18 Uhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter ohne Beute flüchteten.

Polizei: Einbrecher richten Sachschaden an Einfamilienhaus an

Zwischen 6.30 und 19 Uhr kam es am Dienstag am Spreenweg in Norderstedt zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Gebäude und richteten lediglich Sachschaden an. „Aus einem Schuppen auf dem Grundstück wurde parallel ein türkisfarbenes Fahrrad entwendet“, teilte die Polizei mit.

Einen weiteren Einbruchsversuch meldet die aus einem Mehrfamilienhaus an der Straße An der Trave. Das Gebäude liegt zwischen Konrad-Adenauer- und Kurt-Schumacher-Ring. Auch in diesem Fall kann die Tatzeit nur schwer eingegrenzt werden. Sie liegt zwischen 7 und 18.30 Uhr.

Den Tätern gelang es nicht, in die Wohnung einzudringen. Bei der Aufbruchversuch richteten sie einen Schaden von mehreren 100 Euro an einer Haustür an.

Möglicherweise stehen zwei Jugendliche mit dem Einbruch in Verbindung. Ein Anwohner hatte sie gegen 11.30 Uhr im Treppenhaus entdeckt.

Einbrüche: Kriminalpolizei in Pinneberg bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Tatorte beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04101/2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.