Polizei Schleswig-Holstein - Schon wieder: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Kisdorf. Einbrüche und kein Ende – diesmal waren Bewohner der Gemeinde Kisdorf Opfer von Kriminellen. Dort sei es zu einem versuchten und zwei vollendeten Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen, teilte die Polizei mit. Offenbar suchten die Täter gezielt Häuser, deren Bewohner für mehrere Tage abwesend waren. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen.

In einem Einfamilienhaus am Etzberg erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Der Schaden beträgt mehrere 1000 Euro. Die Tatzeit lässt sich kaum eingrenzen. Sie liegt zwischen Donnerstag, 20. Oktober, 10 Uhr, und Mittwoch, 26. Oktober, um 20:25 Uhr liegen.

Polizei Schleswig-HolsteinSchon wieder: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Köhlertwiete. Dort durchsuchten Einbrecher am Mittwoch zwischen 19 und 23 Uhr alle Räume eines Einfamilienhauses. „Nach ersten Informationen wurde nichts entwendet“, teilte die Polizeidirektion mit.

In derselben Straße scheiterten Einbrecher bei einem weiteren Einbruch. Auch dort versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus einzusteigen, konnten aber die mechanische Sicherheitseinrichtung der Terrassentür nicht überwinden. Der Einbruchsversuch geschah zwischen Sonnabend. 22. Oktober, und Mittwoch, 26. Oktober, 23 Uhr.

Polizei: Die Täter durchsuchten alle Räume des Einfamilienhauses

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101/20 20 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

