Anwohner am Krummen Weg verhindert, dass Schlimmeres passiert – so wie vor vier Wochen, nur einen Steinwurf entfernt.

In der Nacht zum 15. Oktober brannte es am Siedlerweg in Norderstedt, nachdem ein mutmaßlicher Brandstifter unter einem Carport gezündelt hatte.

Norderstedt. Die Serie an Carport-Bränden in Norderstedt geht weiter. Wenngleich im aktuellen Fall ein großer Brand verhindert werden konnte. Wie die Polizei berichtete, brannte es in der Nacht auf Donnerstag unter einem Carport am Krummen Weg in Norderstedt-Garstedt. Etliche Gegenstände, die hier gelagert waren, standen gegen 2 Uhr nachts in Flammen.

Glücklicherweise bemerkte Anwohner den Brand kurz darauf und alarmierte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Carport und möglicherweise anliegende Häuser wurde durch das schnelle Eingreifen verhindert. So entstand nur ein geringer Schaden. „Eine versuchte Brandstiftung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden“, teilt Polizeisprecher Lars Brockmann mit.

Polizei Norderstedt: Unheimliche Serie – schon wieder Flammen unter einem Carport

Frieda-Nadig-Stieg am 4. Oktober: Fünf Autos brannten nieder, ein Endreihenhaus wurde schwer beschädigt.

Foto: Christopher Mey

Keine Stunde später wurde die Feuerwehr Norderstedt zu einem weiteren Fall von Brandstiftung gerufen: Kurz vor 3 Uhr stand ein Papiercontainer auf der städtischen Wertstoffinsel an der Coppernicusstraße in Flammen. Sie wurden schnell gelöscht, es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Es ist knapp einen Monat her, am 15. Oktober, da brannte es unweit des Krummen Weges in der Nachbarschaft am Siedlerweg. Auch damals wurde die Flammen gegen 2 Uhr entdeckt. Die Folgen der mutmaßlichen Brandstiftung dort waren allerdings ungleich drastischer.

Auto und Motorrad brannten nieder, Haus wurde stark beschädigt

Der Carport brannte nieder, ein Auto der Marke Seat und ein Motorrad wurden zu „wirtschaftlichen Totalschäden“. Außerdem griffen die Flammen auf ein angrenzendes Doppelhaus über und zerstörten dort mehrere Fenster. Schätzungen der Polizei nach soll der Schaden hier im unteren sechsstelligen Bereich gelegen haben.

Zwei Wochen vor diesem Brand, ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, kam es gegen 4.30 Uhr zu einem verheerenden Brand am Frieda-Nadig-Stieg in Norderstedt-Mitte. Fünf Fahrzeuge unter einem Carport brannten aus. Das Feuer griff auf das benachbarte Endreihenhaus über und breitete sich rasant aus. Die Bewohner hatten sich selbst aus dem Gebäude gerettet und blieben körperlich unverletzt.

Polizei Norderstedt: Zeugen werden dringend gesucht

Die Parallelen zwischen den Fällen sind augenscheinlich. Ob aber ein und derselbe Brandstifter alle Brände gelegt hat, das ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Brandorte.