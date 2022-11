Polizei Schleswig-Holstein - Fahndung: Einbrecher dringen in Einfamilienhäuser ein

In einem Fall in Ellerau gelang es dem Täter, in die Wohnung einzudringen (Symbolfoto).

Kisdorf/Ellerau. Einbrecher haben in Kisdorf versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Während sich der Bewohner des Hauses am Holsteinring im Obergeschoss aufhielt, hörte er verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss.

Polizei: Einbrecher hatten bereits ein Fenster geöffnet

„Kurze Zeit später bemerkte er ein offenes Fenster und verständigte die Polizei“, sagte ein Polizeisprecher Den Tätern war es offenbar nicht gelungen, das Haus zu betreten. Zu dem versuchten Einbruch sei es am Sonnabend gegen 18 Uhr gekommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Bereits am Freitag sei es am Eichenweg in Ellerau zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen, hieß es außerdem. Als die Bewohner nicht zu Hause waren, brachen Unbekannte zwischen 12 Uhr und 13 Uhr die Wohnräume ein. Was die Täter gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Hinweise an die Polizei unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.