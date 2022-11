Kreis Segeberg. Die Polizei hat die Serie der Einbrüche in Tierarztpraxen aufgeklärt. Eine Streifenwagenbesatzung der Norderstedter Polizei nahm vier Männer in Bönningstedt fest. Ihnen werden 50 Taten vorgeworfen. Gegen sie wurden Haftbefehle erlassen.

Die Fahndung der Polizei führte nach einem Einbruch in Brokstedt (Kreis Steinburg) zum Erfolg. Dort habe ein Zeuge am Mittwoch gegen 23.50 Uhr verdächtige Geräusche aus einer Tierarztpraxis gehört, teilte die Polizei am Freitag mit. Er konnte sehen, dass mehrere Personen in ein Auto stiegen und flüchteten.

Polizei Schleswig-Holstein: 50 Einbrüche: Norderstedter Polizei nimmt vier Täter fest

„Der Zeuge informierte umgehend die Polizei und teilte seine Beobachtung sowie Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und den Personen mit“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Männer in die Praxis eingebrochen waren und Briefmarken im Wert von mehreren 100 Euro erbeutet hatten. Außerdem stahlen sie nach Polizeiangaben einen „niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag“.

Etwa eine halbe Stunde später entdeckte die Norderstedter Streife das gesuchte Fahrzeug auf der Kieler Straße in Bönningstedt. In dem Auto saßen vier Insassen im Alter von 25, 30, 50 und 56 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen. „Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte einbruchstypisches Werkzeug und weitere Beweismittel“, sagte Firsching.

Polizei: Einbrecher erbeuteten Briefmarken und Bargeld

Die Ermittlungen zum Einbruch in Brokstedt übernahmen die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe. In den vergangenen Wochen war es in den Kreisen Segeberg und Pinneberg sowie in Hamburg und angrenzenden Regionen zu einer erhöhten Anzahl von Einbrüchen in Tierarztpraxen gekommen.

Kriminalbeamte aus Pinneberg, Norderstedt sowie des Landeskriminalamtes Hamburg unterstützen die Kripo Itzehoe bei den Ermittlungen und prüfen Zusammenhänge zwischen den Taten. Die Ermittler aus Hamburg überprüften nach den Festnahmen mehrere Anschriften im Hamburger Stadtgebiet. Dabei stellte sich heraus, dass keiner der Männer einen festen Wohnsitz nachweisen konnte.

Polizei Schleswig-Holstein: Länderübergreifende Zusammenarbeit

„Derzeit liegen den Ermittlern der unterschiedlichen Dienststellen insgesamt über 50 ähnlich gelagerte Fälle von Einbrüchen in Tierarztpraxen vor“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. „Ersten Erkenntnissen zu Folge dürften mehrere der Taten miteinander in Verbindung stehen.“

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ eine Haftrichterin des Amtsgerichts gegen alle vier Beschuldigten Untersuchungshaftbefehle. Als Gründe nannte sie Flucht- und Wiederholungsgefahr. „Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt“, heißt es in der Erklärung.

Für die Polizei ist die Festnahme der vier Männer der zweite bedeutende Fahndungserfolg binnen weniger Tage. Gegen einen 43-jährigen Einbrecher aus Bad Bramstedt wurde ebenfalls am Freitag Haftbefehl erlassen. Ermittler hatten ihn auf der Videoaufnahme einer Überwachungskamera identifiziert. Die Sequenz entstand bei einem misslungenen Einbruch in Lentföhrden.