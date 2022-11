Polizei Schleswig-Holstein: Zwei Einbrüche in Henstedt-Ulzburg – Zeugen gesucht

Henstedt-Ulzburg. Einbrecher sind in Henstedt-Ulzburg in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei den Ermittlern zu melden.

Tatzeit sei in beiden Fällen der Donnerstagmorgen gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwischen 7.45 Uhr und 9.40 Uhr brachen Unbekannte an der Schulstraße gewaltsam in ein Haus ein und stahlen Bargeld. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Polizei: Einbrecher läuft in unbekannte Richtung davon

An der Straße Am Trotz überraschte eine Frau den Einbrecher. Als sie um 10.41 nach Hause kam, sah sie den Täter, der im selben Moment das Haus verließ.

„Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der flüchtigen Person blieb ohne Erfolg“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. „Zu dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.“

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen nicht aus.

Hinweise unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.