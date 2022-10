Polizei Norderstedt - Neue Serie: Einbrecher dringen in Tierarztpraxen ein

Kreis Segeberg. Die Polizei spricht von einer Serie. In der Nacht zu Donnerstag sind Einbrecher in sechs Tierarztpraxen im Kreis Segeberg eingedrungen. Die Ermittler der Norderstedter Kriminalpolizei gehen davon aus, dass die Täter es auf Bargeld abgesehen hatten.

Beim Einbruch in eine Praxis an der Hauptstraße in Oering lösten die Täter gegen 2 Uhr die Alarmanlage aus. Zeugen beobachteten drei Personen, die vor dem Eintreffen des ersten Streifenwagens entkommen konnten. Sie hatten Bargeld erbeutet.

Polizei: Trotz umfangreicher Fahndung konnten die Täter entkommen

Zwei Einbrecher waren mit hellen Kapuzenpullovern bekleidet, ihr Komplize trug einen dunklen Pullover mit heller Kapuze.

Um 2.34 Uhr hörten Anwohner der Straße Etzberg in Kisdorf verdächtige Geräusche und alarmierten die Polizei. „Trotz umfangreicher Fahndung auch in diesem Fall konnten vor Ort keinen Personen festgestellt werden“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann.

Bei der anschließenden Überprüfung weiterer Praxen im Laufe der Nacht stellte die Polizei vier weitere Einbrüche fest. In der Henstedt-Ulzburg nahm die Polizei Einbrüche an der Maurepasstraße und der Norderstedter Straße auf.

An der Ulzburger Straße in Norderstedt zwischen Langer Kamp und Margarita-Lillelund-Weg blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Täter scheiterten, ins Gebäude einzudringen. An der Waldstraße in der Nähe des Hasenstiegs stellten die Beamten einen weiteren Einbruch fest.

Ermittler der Polizei bitten nach den Einbrüchen um Hinweise

Die Täter hinterließen in allen Fällen Sachschäden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040/528060 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.