Kreis Segeberg: Einbrecher auf der Flucht verletzen Hausbewohner

Das Restaurant La Piazza an der Rathausallee war in der Nacht auf vergangenen Freitag Ziel eines Einbruchs.

Kaltenkirchen/Norderstedt. Mit dem Beginn des Herbstes steigt die Zahl der Einbrüche. Die Polizei im Kreis Segeberg ermittelt in mehreren Fällen. Außerdem suchen die Ermittler Zeugen.

In Kaltenkirchen hat am Montag der Bewohner eines Einfamilienhauses einen Einbrecher auf seinem Grundstück entdeckt. Der Unbekannte lief am Wiesendamm aus dem Garten davon, als der Mann um 11.05 Uhr nach Hause kam. Der Täter, der als junger Mann beschrieben wird, hatte bei dem Einbruch Bargeld erbeutet.

Polizei: Einbrecher dringen in das Restaurant La Piazza ein

Der Bewohner hatte das Haus gegen 10.15 Uhr verlassen. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Einbrecher entkommen.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Einbrecher in das Restaurant La Piazza an der Rathausallee in Norderstedt ein. Tatzeit sei zwischen 22 und 10 Uhr gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter entwendeten ein Notebook, ein Smartphone und Bargeld.

In Boostedt überraschte ein Hausbewohner Freitagmittag zwei Einbrecher an der Feldstraße. Der Mann hatte sich im Keller aufgehalten und verdächtige Geräusche im Erdgeschoss gehört. Auf der Flucht der Täter kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Hausbewohner, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Die Unbekannten liefen über die Straße Am Flugsand davon.

Diensthund der Polizei entdeckt Fährte und verfolgt sie

Die Polizei setzte mehrere Streifenwagen ein. Ein Diensthund verfolgte eine Fährte bis zur Tankstelle an der Bahnhofstraße. Einer der Täter ist etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er war mit einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Der Mann hat kurze schwarze Haare und einen Bart.

Sein Komplize ist ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Er war komplett dunkel gekleidet. Beide könnten aus dem südeuropäischen Raum stammen. Ob die Männer etwas aus dem Haus gestohlen haben, ist unklar. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte versorgte den Bewohner vor Ort.

Hinweise nimmt die Polizei unter 040/528060, 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.