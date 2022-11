Fahndung - Die Polizei fragt: Wer hat die Einbrecher gesehen?

Kripo ermittelt in mehreren Orten des Kreises Segeberg. Einer der Täter wurde in einer Wohnung überrascht und flüchtete.

Kreis Segeberg. Nach mehreren Einbrüchen am vergangenen Wochenende im Kreis Segeberg ruft die Polizei Zeugen auf, sich zu melden. Die meisten Täter hatten es auf Wohnungen abgesehen.

An der Dorfstraße in Kisdorf drangen unbekannte Täter am Sonnabend, zwischen 13 und 15 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung ein. Sie stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Fahndung: Wer hat die Einbrecher gesehen?

Kurz darauf kam es zu einem Einbruch am Steindamm in Itzstedt. Zwischen 15 und 20.05 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume. Offenbar flüchteten sie ohne Beute.

Weitere Einbrüche wurden der Polizei aus Tangstedt gemeldet. Am Kraienkamp stiegen die Täter in ein Einfamilienhaus ein. Tatzeit war zwischen Sonnabend, 15 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr. „Zum Stehlgut können noch keine Angaben getätigt werden“, teilte die Polizei mit.

Bei einem Einbruch in einen Supermarkt lösten die Täter Alarm aus

Bei einem Einbruch in einen Tangstedter Supermarkt sind die Täter gescheitert. Am Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr hatten sie versucht, an der Ecke Eichholzkoppelweg/Hauptstraße in einen Supermarkt einzudringen. Dabei lösten sie Alarm aus.

„Polizeibeamte stellten bei der anschließenden Überprüfung Spuren eines Einbruchversuchs fest“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. Den Tätern sei es nicht gelungen, in das Gebäude einzusteigen. „Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den Unbekannten verlief ergebnislos“, sagte Brockmann.

Fahndung: In Tangstedt schlugen die Einbrecher zwei Mal zu

In Bad Segeberg überraschte ein Bewohner der Otto-Flath-Straße einen Einbrecher in seiner Wohnung. Der Mann war am Sonntag in das Haus eingedrungen. Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Er hatte eine Taschenlampe bei sich. „Zum Stehlgut liegen noch keine Informationen vor“, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.