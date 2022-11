Polizei Schleswig-Holstein - Schon wieder: Brandstifter legt Feuer in Kaltenkirchen

Die Feuerwehr verhindert am Flottkamp ein Übergreifen auf ein Wohnhaus. Täter vermutlich für mehrere Brände verantwortlich.

Kaltenkirchen. Erneut hat ein Brandstifter in Kaltenkirchen zugeschlagen. Der Täter legte das Feuer am Flottkamp. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, drohten die Flammen von einer brennenden Hecke auf ein Mehrfamilienhaus überzugreifen. Außerdem brannten drei Mülltonnen.

Polizei und Feuerwehr seien am Mittwoch, 26. Oktober, um 23.27 Uhr gerufen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Passanten hatten den Brand entdeckt und über den Notruf die Einsatzkräfte informiert.

„Die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen konnte das Feuer ablöschen“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. „An dem Gebäude entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.“

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt wegen Brandstiftung in einem schweren Fall. Die Ermittler fragen: Wer hat die Tat beobachtet oder kann andere Hinweise geben? Die Kripo ist unter 04551/8840.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein Brandstifter für einen Großeinsatz gesorgt. Mitte September richtete ein Feuer im Bürgerhaus an der Friedensstraße schweren Schaden an.

300 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ihnen gelang es, das historische Reetdach-Gebäude vor der kompletten Zerstörung zu bewahren. Ob derselbe Täter für weitere Brände in den vergangenen Wochen verantwortlich ist, ist derzeit unklar.