Polizei Schleswig-Holstein: Nach dem Einkaufen - Frau überrascht Einbrecher in ihrem Haus

Ellerau. Vor wenigen Tagen Norderstedt und Henstedt-Ulzburg, jetzt Ellerau: Einbrecher sind in der Gemeinde in ein Haus eingedrungen. Eine Bewohnerin hatte die Täter überrascht.

Sie habe am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr das Einfamilienhaus an der Straße Am Felde zum Einkaufen verlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Frau um 10.18 Uhr zurückkehrte, entdeckte sie einen Mann, der aus dem Gebäude in Richtung Buchenweg davonrannte.

Polizei: Fahndung nach dem Einbrecher verlief ergebnislos

„Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen, Diensthunden und einem Hubschrauber der Polizei Hamburg verlief ergebnislos“, teilte die Polizeidirektion mit. Offenbar war der Täter ohne Beute geflohen.

Zeugen beobachteten, wie der mutmaßliche Täter über den nahe gelegenen Spielplatz lief. Er ist zwischen 30 und 45 Jahre alt, 1,70 und 1,85 Meter groß und schlank. Der Unbekannte trug eine dunkle Jacke, eine verwaschene Jeans und eine dunkle Kopfbedeckung. Er könnte aus Osteuropa stammen.

Der Tatort liegt in der Nähe des Brombeerwegs. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung des Unbekannten unter Telefon 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

