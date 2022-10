Polizei Schleswig-Holstein: Tatort Einfamilienhaus - Schmuck gestohlen

Kreis Segeberg. Die Zahl der Einbrüche im Kreis Segeberg bleibt unverändert hoch. Allein für den vergangenen Dienstag meldete die Polizei drei Taten. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In Ellerau drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Vorderer Kamp ein. Sie entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Tatzeit sei Dienstag zwischen 6.30 und 18.30 Uhr, teilte die Polizei mit.

Polizei: Täter scheitern an einer Sicherheitseinrichtung

Bei einem Versuch blieb es in Mözen. Dort hatten Einbrecher an der Dorfstraße versucht, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Sie scheiterten jedoch an den mechanischen Sicherheitseinrichtung der Haustür. Die Tatzeit lag zwischen 6.20 und 14.20 Uhr.

In Bad Segeberg gelang Unbekannten der Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Havkamp. „Zu der Schadenshöhe und dem Stehlgut liegen noch keine Informationen vor“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching. Tatzeit war zwischen 18 und 21 Uhr.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

