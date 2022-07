Polizei Norderstedt: Böse Überraschung: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Beide Häuser liegen in der gleichen Straße in Norderstedt. Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Norderstedt. Eine unangenehme Überraschung haben die Bewohner von zwei Einfamilienhäusern am Kabels Stieg in Norderstedt erlebt. Einbrecher haben sich an den Gebäuden zu schaffen gemacht, in einem Fall waren die Täter erfolgreich. Tatzeit sei in beiden Fällen Freitag in der Zeit zwischen 12.45 und 13.15 Uhr gewesen, teilte die Polizei am Montag mit.

Polizei Norderstedt: Einbrüche in Häuser am Kabels Stieg

Der erste Versuch, gewaltsam durch die Haustür in ein Einfamilienhaus zu gelangen, scheiterte. Der zweite Versuch in einem Nachbarhaus gelang. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Zur Beute machte die Polizei keine Angaben.

Die Kripo in Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im Kabels Stieg oder im Stadtteil Harksheide verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101/2020 oder an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.