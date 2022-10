Polizei Schleswig-Holstein: Immer mehr Einbrüche im Kreis Segeberg

Am Wochenende drangen Unbekannte in mehrere Einfamilienhäuser ein.

Kreis Segeberg. Nach mehreren Einbrüchen im Kreis Segeberg bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Die Ermittlungen hat eine Fachdienststelle der Polizei in Pinneberg übernommen.

Am Sonnabend stiegen Unbekannte in Henstedt-Ulzburg in ein Einfamilienhaus am Schäferkampsweg ein, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter verschafften sich zwischen 19.40 Uhr und 22.25 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Polizei prüft, ob die Einbrecher in derselben Straße zwei Mal zuschlugen

Am Sonntag zeigte ein weiterer Bewohner des Schäferkampswegs einen Einbruch bei der Polizei an. In der Zeit zwischen Freitag, 11.15 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, waren Einbrecher in sein Einfamilienhaus eingestiegen. „Zu dem Stehlgut und der Schadenshöhe liegen in diesem Fall noch keine Informationen vor“, sagte ein Polizeisprecher.

Zu einer weiteren Tat kam es am Sonnabend in Oersdorf. Die Einbrecher versuchten in den frühen Abendstunden an der Straße Tanneneck, in ein Einfamilienhaus einzudringen, scheiterten aber dabei.

In Trappenkamp überraschte der Bewohner eines Einfamilienhauses zwei Einbrecher in seinen Wohnräumen. Als der Mann am Sonnabend gegen 19.30 Uhr das Gebäude an der Hermannstädter Straße betrat, flüchteten die Täter durch die Haustür.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die geflüchteten Einbrecher trugen dunkle Kleidung und Mützen

„Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwei flüchtigen Tätern blieb ohne Erfolg“, teilte die Polizei mit. Beide Männer sind etwa 1,75 Meter groß und schlank. Sie trugen dunkle Kleidung und Mützen. Einer der Täter hatte einen Rucksack dabei.

Beide werden als Südländer beschrieben. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Wer in der Nähe der Tatarorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Kripo unter 04101/2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.