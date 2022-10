Bad Bramstedt: Großeinsatz - Einbrecher auf der Flucht gefasst

Bad Bramstedt. Mit einem Großaufgebot ist es der Polizei gelungen, drei Einbrecher in Bad Bramstedt festzunehmen. Die Täter waren in ein Wohn- und Gewerbeobjekt am Hunenkamp eingedrungen. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei war im Einsatz.

Polizei: Die Einbrecher stahlen ein tragbares Kommunikationsgerät

Die Täter stahlen unter anderem ein tragbares Kommunikationsgerät und flüchteten. Die Einsatzleitstelle der Polizei setzte Streifenwagen aus Bad Bramstedt, Wahlstedt, Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, die Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg sowie Einsatzkräfte der Polizeidirektionen Neumünster und Itzehoe zur Fahndung ein.

Die Beamten nahmen zwei Männer im Alter von 35 und 43 Jahren auf dem Gelände einer nahe gelegenen Baumschule fest. „Eine dritte Person, ein 39-Jähriger, konnte mit Unterstützung der Fliegerstaffel der Bundespolizei aus Fuhlendorf mittels einer Wärmebildkamera in der Nähe des Tatortes lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurden die Männer nach Feststellung der Identitäten entlassen. Haftgründe lagen nicht vor.