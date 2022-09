Kult-Rockschuppen: Die Halle 11 versorgt die Dörfer mit Musik

In der urigen kleinen Musik-Location in Sievershütten findet am 2. Oktober wieder ein Rockkonzert statt. Das Ambiente ist einzigartig.

Bassist Wolfgang Sierig und Schlagzeuger Michael Pfennig (r.) gehören zur Band Halle 11, die in der gleichnamigen Location in Sievershütten probt und bald wieder auftreten will. Am 2. Oktober findet hier ein Konzert der Scott Weis Band aus den USA statt.

Sievershütten. Die Scheinwerfer strahlen beim Test bereits, das Equipment und die Instrumente stehen auf der Bühne, das Vordach soll bis 2. Oktober fertig sein. Die Halle 11 in Sievershütten ist zurück, der kultige Rock-Schuppen beendet am Sonntag, 2. Oktober, mit dem Konzert der Scott Weis Band aus den USA ihre rund zweijährige, durch die Pandemie bedingte Pause. Um 20 Uhr geht es los.

Dann gibt es handfesten Country-Rock und Americana-Folk zu hören. Das passt zum Ambiente. Schlagzeuger Michael Pfennig ist bei Halle 11 von Beginn an dabei – auch bei der gleichnamigen Band, die früher in teils anderer Besetzung existierte. Von Musikern genutzt wird das umfunktionierte, angemietete Gebäude, das sich in einem kleinen Gewerbepark befindet, seit 15 Jahren.

Sievershütten: Kult-Rockschuppen – es wird wieder laut in Halle 11

Erst habe man den kleineren Nebenraum gehabt – auf der größeren Fläche lagerten Euro-Paletten. Dann ging die dort ansässige Firma – und die Musiker durften sich erweitern. Sie erhielten viel Unterstützung aus dem Dorf, von Freunden, den Familien, von der Feuerwehr. „Wir haben diese Bühne hier gebaut, haben die Wände eingezogen, es ist sehr schön geworden. Wenn man nach Hamburg in kleine Clubs fährt – das sieht genauso aus“, sagt Michael Pfennig.

Mit 80 Gästen dürfte der Raum gut gefüllt sein. „Dann brummt hier der Bär“, verspricht Wolfgang Sierig, der im Nachbarort Oering lebt und seit mehr als 40 Jahren Bass spielt, dazu auch Gitarre. Vor zwölf Jahren war er erstmals hier, „da war ein kanadischer Künstler zu Gast“, erinnert er sich.

Die gleichnamige Band will bald 20 Titel zusammen haben

„Und jetzt bin ich als Freund und begeisterter Zuhörer Mitglied der Band geworden. Das macht einfach Spaß. Wir arrangieren alles zusammen, wollen auch noch ein paar rockige Cover-Songs machen, sodass wir Ende des Jahres auch selber auftreten können.“ Um die 20 Titel soll das Repertoire dann umfassen – genug für einen amtlichen Konzert-Abend. Auch die Kumpel Thorsten (Keyboard, Gitarre, Gesang) und Sven (Bass) gehören zur Gruppe.

Dass wegen Corona wenig los war, hat alle genervt. Die letzte Band war im November 2019 in Sievershütten. „Vielleicht hätte man eher etwas machen können. Aber wir hatten auch keine Lust, irgendwelche Listen zu führen, wer gerade in der Halle ist. Es soll immer einen freundschaftlichen Rahmen haben“, so Michael Pfennig.

Jetzt sind die Bedingungen günstiger. „Wir haben sogar Monitore geschenkt bekommen. Die sollen draußen hingehängt werden bei Veranstaltungen, damit mit der Kamera übertragen werden kann, was auf der Bühne passiert.“ Sprich: Wer einmal eine rauchen geht, verpasst nichts. Gegrillt wird auch vor der Tür, „es gibt eigentlich immer etwas zu essen bei den Veranstaltungen“, so Pfennig.

So wie auch am Sonntag. Dass die US-Amerikaner ausgerechnet nach Sievershütten kommen, erstaunt. Eingefädelt hat es Tontechniker Kay Lembke mit seinen Kontakten in die Branche – ganz wie zu den Anfangszeiten. „Er macht nebenher Veranstaltungstechnik. Er hatte damals gesagt: Wir können hier doch mal eine Band spielen lassen.“

Halle 11: Der Eintritt ist immer frei – aber Spenden sind erwünscht

Das war Todd Wolfe mit seiner Band – immerhin Songwriter von Grammy-Preisträgerin Sheryl Crow. „Die waren insgesamt dreimal hier, die haben das abgefeiert. Man möchte ja auch, dass es Musikern aus anderen Ländern gut geht. Wir geben uns Mühe, backen auch mal einen Kuchen. Es ist familiär.“

Deswegen bleibt der Eintritt frei – aber es geht der Hut herum, sodass mit Spenden der Betrieb gewährleistet ist und auch für die Künstler etwas übrig bleibt. Künftig soll hier regelmäßig wieder etwas los sein. Ganz nach der Devise, die Wolfgang Sierig zitiert: „Als ich hier hergekommen bin, haben mir Michael und Sven gesagt: Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit der Halle 11 unser Dorf und die umliegenden Orte mit Musik zu versorgen.“

Scott Weis Band, So 2. Oktober, 20.00, Halle 11, Holstenstraße 1 in Sievershütten. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Mehr Infos auf Facebook, „Halle Elf“