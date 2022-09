Ocean Change 2022: Wieder zu Hause - Arved Fuchs freut sich auf die Badewanne

Abenteurer kehrt 1350 Meilen auf dem Meer nach Bad Bramstedt zurück. Welche Rolle Markus Lanz in seinem Kalender spielt.

Arved Fuchs und seine Mannschaft laufen mit der "Dagmar Aaen" in Flensburg ein.

Bad Bramstedt/Flensburg. Arved Fuchs und seine Crew sind wieder zu Hause. Die Expedition „Ocean Change 2022“ endete im Hafen von Flensburg, wo sich acht die Männer und Frauen mit dem Expeditionsschiff „Dagmar Aaen“ eintrafen. Freunde und Verwandte hatten sich am Museumshafen versammelt, um die Rückkehrer zu begrüßen.

„Alle sind wohlauf“, hieß es aus dem Büro des 69-Jährigen, der am Montag mit seiner Ehefrau und Crewmitglied Brigitte Ellerbrock in sein Haus nach Bad Bramstedt zurückkehrte. „Wenn ich ausgepackt habe, gehe ich erst einmal in die Badewanne“, sagte Fuchs. Die „Dagmar Aaen“ ist zwar mit einer Spültoilette ausgestattet, verfügt jedoch nicht über Duschen.

Ocean Change 2022: Arved Fuchs freut sich auf die Badewanne

Bis zu letzten Etappe hatte die Crew mit Sonden Daten für die Klimaforschung gesammelt, die internationalen Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Für das Hydrophone, das Geräusche unter Wasser aufzeichnet, steht der nächste Einsatz bereits bevor. Nach einer kurzen Überholung im Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven wird das Gerät Anfang Oktober in die Antarktis geflogen und soll dort Daten sammeln.

Arved Fuchs hält Vortrag beim Extremwetterkongress in Hamburg

Zeit zum Ausspannen bleibt Arved Fuchs nicht. Er nimmt in dieser Woche am dreitägigen Extremwetterkongress des Meteorologen Frank Böttcher im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg teil, wird dort einen Vortrag halten und bei Veranstaltungen mitwirken.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die letzte Etappe der „Dagmar Aaen“ vom isländischen Husavik nach Deutschland war 1350 Seemeilen lang. Überschattet wurde die Expedition von einer schweren Krankheit von Arved Fuchs im Juli. Er musste in Island notoperiert werden und verbrachte mehrere Tage in der Uni-Klinik in Kiel. Daher entfielen die geplanten Etappen nach Grönland und zur Inselgruppe Jan Mayen.

Am 15. Oktober tritt Arved Fuchs mit Markus Lanz in Hamburg auf

Die Journalisten Bärbel Fening hat in Flensburg mit Arved Fuchs gesprochen und darüber einen Beitrag in ihrem Podcast veröffentlicht.

Ein weiterer Termin ist für Sonnabend, 15 Oktober, geplant. Arved Fuchs ist zu Gast beim Horizonta-Festivals in Hamburg und tritt um 15 Uhr live mit Markus Lanz im großen Saal der Laeiszhalle auf. Veranstalter ist die gemeinnützige Naturschutzorganisation AMAP.

Ocean Change 2022: Einnahmen des Festivals für Schutz des Regenwaldes

Das Festival wird ehrenamtlich organisiert, sämtliche Erlöse fließen in den Regenwaldschutz nach Brasilien. Tickets unter www.horizonta-amap.de und anderen Vorverkaufsstellen. Der Eintrittspreis beginnt bei 17 Euro.

Das Hamburger Abendblatt hat Arved Fuchs während der Expedition begleitet und regelmäßig Exklusivmaterial veröffentlicht. Die Beiträge über „Ocean Change 2022“ sind zu finden unter www.abendblatt.de/themen/arved-fuchs