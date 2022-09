Norderstedt. Metalldiebe haben offenbar auf dem Gelände des Umspannwerkes in Friedrichsgabe für einen immensen Schaden gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verschwanden von dem Gelände an der Straße Am Umspannwerk in den letzten Monaten mehrere Kilometer an Starkstromkabeln.

Entdeckt wurde der Diebstahl am 21. September. Die Starkstromkabel waren auf neuen Kabeltrommeln aufgerollt. Sie wurden laut Angaben des Eigentümers vor ungefähr einem halben Jahr auf dem eingezäunten Gelände abgestellt.

Polizei Norderstedt: Riesiger Schaden – Metalldiebe stehlen kilometerweise Kabel

Die Täter stahlen die schweren Rollen nicht komplett, sondern wickelten von jeder Rolle etwa 500 Meter Starkstromkabel ab. Der Wert der mehrere hundert Kilogramm wiegenden Kabelstücke liegt laut Polizei bei etwa 19.000 Euro.

Wann genau die Täter zugeschlagen haben, ist unklar. Die Polizei kann den Tatzeitraum nicht näher eingrenzen. Unbekannt ist auch, ob die Täter in den vergangenen Monaten mehrfach Kabelteile stahlen oder alles auf einmal abrollten.

Polizei Norderstedt: Zeugen werden dringend gesucht

Klar ist aber, dass der Diebstahl nicht ohne eine größere Logistik abgelaufen sein kann. Um Hunderte Kilogramm Kabel abzutransportieren, müssen die Täter über entsprechende Transportfahrzeuge verfügt haben.

Die Polizei setzt nun auf mögliche Zeugen, denen in den letzten Monaten verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Umspannwerk aufgefallen sind. Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt in der Sache und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise.