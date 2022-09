Norderstedt. Einer 83-Jährigen wurde am Sonnabend in der Nähe der Marommer Straße in Norderstedt die Handtasche entrissen. Offenbar hatte der unbekannte Täter der Frau regelrecht aufgelauert.

Wie die 83-jährige Seniorin aussagte, war ihr der Mann bereits unterwegs aufgefallen. Die Frau war gegen 11.15 Uhr auf dem sogenannten „Jumbo-Pfad“ unterwegs, einem Verbindungsweg zwischen dem Willy-Brandt-Park und der Marommer Straße.

Polizei Norderstedt: Handtaschen-Dieb lauert 83-Jähriger auf

Der Handtaschendieb lief auch dort herum. Er war laut der Seniorin klein, nur etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover zur schwarzen Hose und hatte sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Die Seniorin glaubt, es könnte ein Mann aus dem südosteuropäischem Raum sein.

Als die Dame die Marommer Straße fast erreicht hatte, griff der Mann plötzlich zu und riss der Frau die Handtasche samt Geldbörse weg. Danach flüchtete er in Richtung Europaallee und Herold-Center davon.

Polizei Norderstedt: Zeugen werden gesucht

Die Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.