Bauarbeiten Norderstedt: Wochenlange Verkehrsbehinderungen auf Friedrich-Ebert-Straße

Norderstedt. Die Friedrich-Ebert-Straße in Norderstedt wird zwischen dem Friedrichsgaber Weg und der Straße Achternfelde saniert. Von Montag, 19. September, an muss hier für mehrere Wochen mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Zeitweise wird die Straße komplett für den Autoverkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Baustellen Norderstedt: Friedrich-Ebert-Straße – wochenlange Verkehrsbehinderungen

Die erste Vollsperrung wird am Montag, von 6 Uhr an, bis zum 30. September, 18 Uhr, eingerichtet, allerdings nur zwischen den Hausnummern 17 und 27. In dem Straßenstück müsse an Rohrleitungen gearbeitet werden, teilt die Stadt mit.

Von Dienstag, 4. Oktober, 6 Uhr, bis voraussichtlich Sonnabend, 8. Oktober, 6 Uhr, ist die gesamte Friedrich-Ebert-Straße zwischen Friedrichsgaber Weg und Achternfelde dann komplett gesperrt, weil eine neue Fahrbahndecke verlegt wird.

Baustellen Norderstedt: Anwohner müssen keine Beiträge bezahlen

Die gute Nachricht für die Anwohnerinnen und Anwohner: Es handelt sich dabei um eine Sanierung der Straße und keinen erstmaligen Ausbau. Also müssen die Grundbesitzer an der Straße auch keine Ausbaubeiträge bezahlen.

Wer in der Straße wohnt, sollte Fahrzeuge rechtzeitig vor den Vollsperrungen vom Grundstück bringen – ist sie erst einmal eingerichtet, ist die Zufahrt nicht mehr möglich. Bei schlechten Wetterverhältnissen müssen die Asphaltierungsarbeiten kurzfristig verschoben werden.

