Wetter Norderstedt Kühler, windiger, regnerischer: Vorgeschmack auf den Herbst

Wetterexperte Thore Hansen sagt voraus, wann man in den kommenden Tagen die Gummistiefel aus dem Keller holen sollte.

Regenschirm und Gummistiefel könnten in Norderstedt in den kommenden Tagen nützlich sein.

Norderstedt. Die Woche beginnt mit Sonnenschein in Norderstedt und Umgebung. Trotzdem sollten Sie in den kommenden Tagen schon mal einen prüfenden Blick auf die Herbstjacke und die Gummistiefel werfen. Denn es wird langsam kühler, windiger, regnerischer. Von einem „Vorgeschmack auf den Herbst“ spricht Thore Hansen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg.

„Ab Dienstag wird es mit jedem Tag ein- bis zwei Grad kühler“, sagt der Wetterexperte. Dabei wird der Dienstag noch ein recht freundlicher Tag. Morgens gebe es Regen, doch der ziehe schnell ab, danach gebe es eine „Mischung aus Sonne und Wolken“, bei mäßigem, teils böigem Westwind. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad.

Wetter Norderstedt: Kühler, windiger, regnerischer – der Herbst kommt

Der Mittwoch werde recht ähnlich, allerdings gebe es da schon „mehr Wolken als Sonne“, es bleibe weitgehend trocken, bei mäßigem Westwind. Die Temperaturen steigen nur noch auf 19 Grad.

Am Donnerstag frischt der Wind stark auf, außerdem sei „hin und wieder mal mit Schauern zu rechnen.“ Die Temperaturen sinken auf 18 Grad. Am Freitag fällt das Thermometer dann tagsüber auf 16 Grad, es gibt häufig Schauer, bei teils kräftigem Wind.

Wetter Norderstedt: Temperaturen fallen am Wochenende auf 15 Grad

Für das Wochenende sieht es nicht besser aus, die Temperaturen fallen nach derzeitigen Prognosen weiter, auf etwa 15 Grad. „Sonnabend und Sonntag werden frühherbstlich“, sagt Thore Hansen. Er meint, dass durchaus noch ein Altweibersommer kommen könnte – jetzt allerdings ist es erstmal Zeit für die Windjacke und den Regenschirm.

