Norderstedt. Es wird wieder feste gefeiert in Norderstedt. Die Corona-Pandemie scheint überwunden, die Volksfeste wieder möglich. Auch das „Autofreie Straßenfest“ auf der Ulzburger Straße geht wieder an den Start. Es ist eines der vielfältigsten und publikumsstärksten Straßenfeste der Stadt – auf der mit 1,3 Kilometern längsten Festmeile.

Am Sonntag, 18. September, zwischen 10 und 17 Uhr, erobern Straßenmusikanten, Spielemacher und Showleute, Kultur- und Sportvereine die „Ulze“ zwischen Harckesheyde und Waldstraße, um zu zeigen, was sie können, was sie haben, und um ihre Gäste zum Mitspielen einzuladen.

Straßenfest: Karnevals-Flair auf Norderstedts längster Partymeile

Höhepunkt ist wie immer der Umzug „Movimento“, der brasilianisches Karnevals-Flair nach Norderstedt holt. Zahllose Gruppen aus Norderstedt formieren sich in Kostümen zum bunten Umzug. Er startet um 14 Uhr an der Harckesheyde mit mehr als 300 Musikern und Tänzerinnen und wird von Detlef von Boetticher geleitet.

„Es ist toll, nach zwei Jahren Pause wieder das Festprogramm vorstellen zu können“, sagte Martina Braune von der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt bei der Präsentation des Straßenfestes, das die Stadt Norderstedt mit dem „Initiativkreis Die Ulzburger Straße“ (Ikus) als Beitrag zur europäischen Mobilitätswoche veranstaltet. Den darum dreht sich das Fest ursprünglich: Alternative Mobilität.

Alternative Mobilität ohne Auto steht im Mittelpunkt

Die präsentiert in diesem Jahr zum Beispiel ein Transportrad-Service. Er bringt nicht nur das Arbeitsmaterial der Aussteller-Teams autofrei an die Auftrittsorte, sondern will mit einem „Cargo-Ballett“ zeigen, wie wendig diese Räder mit Transportaufsatz sein können. Das dürfen die Besucherinnen und Besucher auch selbst austesten. Zudem zeigt der Musiker „Lasca Fox“ mit seinem „Lasca-Fox-Mobil“, wie er sein Rad mit wenigen Handgriffen in eine solarbetriebene Bühne verwandeln kann.

Das Programm ist vielfältig. „Es gibt sechs kleine Spielpunkt-Bühnen, die direkt bei den Besucherinnen und Besuchern stehen, denn wir wollen, dass die ganze Ulzburger Straße eine einzige Bühne wird“, sagt Braune. Mehr noch: Der Mitmach-Zirkus „Klabauterjan“ will mit einem umgebauten Rollstuhl zeigen, dass man auf der „Ulze“ auch segeln kann.

Straßenfest: Die Geschäfte der Ulzburger Straße sind geöffnet

Die Kinder können sich im Mitmachzirkus „Herr Heikel“, beim „Hoppe-Kasperletheater“, in der Hüpfburg und einem Karussell unterhalten lassen. Für die tanzbare Live-Musik sorgen „TangRock“, „Groovy Tuesday“, „Phoenix Performance Ensemble“, „Skampi“ und „Musica Latina!“.

„Die Geschäfte sind geöffnet und mit eigenen Programmpunkten dabei, beispielsweise mit einer Tombola und mehr als 1000 Gewinnen“, sagt Henning Schurbohm, Sprecher von „Ikus“ und Inhaber von Elektro-Alster-Nord (EAN). Einen bewachten Fahrrad-Parkplatz gibt es an der Waldstraße, dem südlichen Eingang zur Festmeile. Dort steht auch der ADFC mit einem Fahrrad-Codiergerät. Für den Aufbau und das Fest wird die Ulzburger Straße zwischen Waldstraße und Harckesheyde von 6 bis 21 Uhr gesperrt.

www.norderstedt.de/autofrei