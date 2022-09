Das majestätische Tier steht am Wochenende im Mittelpunkt eines Aktionstages. Was die Tierliebhaber im Wildpark erwartet.

Der Seeadler gilt als der König der Lüfte. Im Wildpark Eekholt steht er am Wochenende im Mittelpunkt.

Großenaspe. Er gilt als der „König der Lüfte“ – der Europäische Seeadler. Im Wildpark Eekholt steht er am Sonntag, 18. September im Mittelpunkt. Die Projektgruppe des Vereins Seeadlerschutz ist zu Besuch und bietet Aktionen und Informationen rund um den faszinierenden Greifvogel.

Der Seeadler ist der größte einheimische Greifvogel. Das Weibchen ist kräftiger als das Männchen und hat eine Flügelspannweite von bis zu 2,50 Meter und ein Gewicht von 4 bis 5,5 Kilogramm. Kennzeichnend sind der helle Kopf, der mächtige gelbe Hakenschnabel und die mit starken Krallen versehenen Greiffüße. Die großen, brettartigen Schwingen und der keilförmige Schwanz unterscheiden ihn von anderen Greifvogelarten.

Wildpark Eekholt: Der „König der Lüfte“ – alles über den Mythos Seeadler

Der Seeadler - heller Kopf mit gelbem Hakenschnabel.

Foto: Wildpark Eekholt

Ihre Nester haben einen Durchmesser von über zwei Metern und werden gerne von den Seeadlerpaaren auf alten, knorrigen Bäumen errichtet. In freier Wildbahn können Seeadler bis zu 36 Jahre alt werden, in Obhut über 40 Jahre. Seeadlerpaare halten das ganze Leben über in Partnerschaft zusammen.

Das Interesse der Menschen an den weltweit vorkommenden Greifvögeln ist seit jeher groß. In vielen Kulturen dienten Greife als mythologisches Symbol und häufig auch als Wappenvögel. Die starke Gefährdung mancher Greifvögel, die noch vor wenigen Jahrzehnten bestand, ist durch zahlreiche Schutzmaßnahmen und Initiativen gebannt.

Mitmachaktionen und Baumklettern für die Kinder

Auf die Kinder warten im Wildpark Eekholt eine Menge Mitmachaktionen.

Foto: Wildpark Eekholt

Alle in Deutschland vorkommenden Arten genießen eine ganzjährige Schonzeit. Mit der Sonderveranstaltung „Faszination Seeadler“ will der Wildpark Eekholt den Schutz der Tiere unterstützen.

Der Verein bemüht sich um den Erhalt und die Pflege des Seeadlerbestandes in Schleswig-Holstein und berichtet darüber an einem Info-Stand. Die Eekholter Tierpflege informiert mit einer kleinen medizinischen Station über ihre Arbeit und Erfahrungen.

Wildpark Eekholt: Die Falkner bieten in ihrer Show Greifvögel live

Auf die Kinder warten am Aktionstag Mitmachaktionen und Bastelideen. Außerdem ist ein Baumkletterer vor Ort und die Kinder können ihm mit viel Geschick nacheifern. Selbstverständlich gibt es auch Greifvögel live beim falknerischen Flugprogramm (täglich um 11.30, 14.00 und 16.00).

Faszination Seeadler im Wildpark Eekholt, So, 18.9., 11.00, Stellbrooker Weg (Heidmühlen), Eintritt Erwachsene 11,50 Euro, Kinder (4–16) 10 Euro, Familien 38,50 Euro, Kinder unter 4 Jahren frei.