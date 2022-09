Kreis Segeberg. Schleppend – so kann man das Verfahren zu Erhebung der Grundsteuer in Schleswig-Holstein am besten bezeichnen. Vielleicht noch ergänzt durch quälend. Denn für viele Grundbesitzer ist es offenbar eine Überforderung, die elektronische Steuererklärung (Elster) fristgerecht bis zum 1. Oktober zu bewältigen.

Erst 15 Prozent der Erklärungen für 1,3 Millionen Grundstücke in Schleswig-Holstein sind derzeit in den Finanzämtern eingegangen. Der Landtagsabgeordnete Ole Christopher Plambeck aus Henstedt-Ulzburg, finanzpolitischer Sprecher seiner CDU-Fraktion, versuchte das noch irgendwie schönzureden. Schleswig-Holstein liege mit dieser Quote im Bundesvergleich immerhin auf Platz 3, wie er bilanzierte. Doch auch er gab zu, dass dies alles wenig zufriedenstellend ist.

Grundsteuer: Finanzämter helfen bei Erklärung – auch im Kreis Segeberg

Die Landesregierung schließt nun die von vielen Parteien geforderte Fristverlängerung für die Abgabe nicht mehr aus. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) soll mit dem Bund und den übrigen Ländern darüber entscheiden, wenn abzusehen ist, dass ein Großteil der Erklärungen nicht rechtzeitig abgegeben wird. Man beharre jedoch auf der Umsetzung der Grundsteuerreform rechtzeitig vor dem 1. Januar 2025.

Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen), Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein.

Foto: Marcus Brandt / dpa

Und Heinold startet am 13. September eine Beratungsoffensive im ganze Land für die Bürgerinnen und Bürger in allen 15 Kreisen und kreisfreien Städten. „Wir lassen die Menschen mit der Grundsteuererklärung nicht alleine“, sagt Heinold. „Ich weiß, dass die Elster-Formulare nicht selbsterklärend sind.“

Kreis Segeberg: Infoabend bei der Kassenärztlichen Vereinigung

Zusätzlich zu den bestehenden analogen und digitalen Hilfsangebote könnten Eigentümerinnen und Eigentümer sich nun auch vor Ort von unseren Expertinnen und Experten aus den Finanzämtern über die Grundsteuererklärung informieren lassen.

Die „Infoveranstaltung zur Grundsteuer in Ihrer Region“ ist im Kreis Segeberg am Mittwoch, 5. Oktober, von 17 Uhr an, im Gebäude der Kassenärztlichen Vereinigung an der Bismarckallee 1-6 in Bad Segeberg geplant. Dort wird ein Team von Referentinnen und Referenten der Finanzämter durch die Elster-Formulare führen und beantwortet auch Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Papierform.

Die Infoabende richten sich an Eigentümerinnen und Eigentümer von Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern oder Eigentumswohnungen und dauern etwa zwei Stunden. Weitere Termine in den Nachbarkreisen: Donnerstag, 15. September, 17 Uhr, Kreistagssitzungssaal, Mommsenstraße 13, Bad Oldesloe; Freitag, 23. September, 17 Uhr, Stadthalle Neumünster, Kleinflecken 1; Montag, 26. September, 18 Uhr, Raum Arboretum im Kreishaus, Kurt-Wagener-Straße 11, Elmshorn.

Grundsteuer: Umfangreiche Hilfsangebote im Internet

Anmeldungen online unter www.schleswig-holstein.de/grundsteuer-infoabend per E-Mail unter veranstaltung@fimi.landsh.de oder montags bis freitags, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, unter 0431/988 41 84.

Unter www.schleswig-holstein.de/grundsteuer bietet das Finanzministerium umfangreiche Möglichkeiten zur Information und Unterstützung von Eigentümerinnen und Eigentümern. Dort finden sich unter anderem Schritt-für-Schritt Anleitungen zum Ausfüllen der Formulare, Infobroschüren und ein Erklärfilm.

Neben der Möglichkeit, einen persönlichen Termin im Finanzamt zur Unterstützung bei der Abgabe zu buchen, bietet das Land zudem auch Telefon-Hotlines in den Finanzämtern an und hat einen Rückruf-Service eingerichtet, über den Eigentümerinnen und Eigentümer Telefontermine mit ihrem zuständigen Amt buchen können. Um auch für Berufstätige gut erreichbar zu sein, wurde in den Ämtern ein „langer Servicetag“ pro Woche eingerichtet, an dem bis 19 Uhr Telefontermine vergeben werden können.