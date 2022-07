Grundsteuer: Deutsches Rotes Kreuz will Menschen in Norderstedt helfen

Das Deutsche Rote Kreuz in Norderstedt informiert am 22. Juli zur Grundsteuerreform. Diese Fragen werden beantwortet.

Norderstedt Grundsteuer: Rotes Kreuz will Norderstedtern helfen

Norderstedt. Seit am 1. Juli bundesweit die Frist zur Abgabe von Erklärungen für die Reform der Grundsteuer begonnen hat, haben Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken viele Fragen. Insbesondere die erforderliche elektronische Übermittelung der Formulare bei Elster bis 31. Oktober 2022 kann kompliziert und unübersichtlich werden.

Das Deutsche Rote Kreuz will mit seinem PCafé nun den Menschen in Norderstedt ein wenig helfen. Hierfür wird am Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr im Kielortring 51 (großer Saal) eine Informationsveranstaltung stattfinden.

Grundsteuer: Rotes Kreuz will Norderstedtern helfen

Die wichtigsten Fragen sollen dann beantwortet werden. Wie wird die notwendige Elster-ID beantragt? Wofür ist das Elster-Zertifikat wichtig? Wie finde ich meinen Bodenrichtwert? Und: Wie fülle ich das Elsterformular „Grundsteuer für andere Bundesländer 2022“ aus?

Auch weitere Fragen können gestellt werden. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine freiwillige Spende wird gebeten. Das DRK bittet zudem um eine Anmeldung unter info@drk-norderstedt.de oder 040/5231826.

Norderstedt: PCafé des DRK berät auch individuell

„Viele Bürger sind überfordert und wünschen sich Unterstützung. Das Finanzamt in Norderstedt hat keinen Mitarbeiter mehr, der für persönliche Beratung zur Verfügung steht“, so der Vorsitzende Christoph von Hardenberg. Bei Bedarf würden die Berater im PCafé nach Vereinbarung auch individuell beim Ausfüllen des Elster-Formulars zur Grundsteuerreform helfen.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.