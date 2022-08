Norderstedt: NDR Festival -10.000 feiern Norderstedts 50. Geburtstag nach

Norderstedt. Was für eine Party! Das NDR-Festival auf dem Norderstedter Rathausmarkt lockte am Freitag und Sonnabend mehr als 10.000 Menschen aus der Stadt und dem Umland nach Norderstedt-Mitte. Zwei Tage lang wurde an der Rathausallee nachgeholt, was Corona in den vergangenen zwei Jahren unmöglich gemacht hatte – gemeinsam feiern, tanzen, singen und Spaß haben.

Ursprünglich wollte die Stadt Norderstedt 2020 anlässlich des 50. Geburtstages der Stadt Norderstedt eine große, 350.000 Euro teure Geburtstagsshow rund um das Rathaus feiern, gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk. Doch die Party fiel Corona zum Opfer, das Geld für die Feier wurde schließlich in einen Corona-Unterstützungsfond für Vereine und Organisationen umgeleitet.

NDR Festival: 10.000 feiern Norderstedts 50. Geburtstag nach

Sänger und Gitarrist Michael Schulte spielte sich in die Herzen der Norderstedter.

Foto: Heike Linde-Lembke

Damals sollte eigentlich die NDR Sommertour mit Stars und Sternchen in Norderstedt Station machen. Doch das Format hat der NDR mittlerweile eingestellt. Und so kam am Wochenende das NDR Festival auf den Rathausmarkt. Die Stadt Norderstedt hatte die Party mit 20.000 Euro co-finanziert.

Und die Norderstedter hatten wirklich riesige Lust auf gemeinsames Feiern unter freiem Himmel. Bereits der Freitagabend war stimmungsvoll und gut besucht. Das Publikum gut aufgelegt und der amerikanische Sänger Sydney Youngblood („If only I could“) der Star des Abends. Mit einem ebenso liebenswerten, wie leidenschaftlichen Auftritt brachte er die Leute in Partystimmung.

NDR-Challenge: 52 Sportarten, vertreten von Norderstedter Aktiven

Challenge gewonnen: Norderstedter Sportler aus 66 Sportarten waren vor Ort.

Foto: Heike Linde-Lembke

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Sonnabend begann zunächst sportlich. Denn der NDR hatte die Norderstedterinnen und Norderstedter zu einer „Challenge“ herausgefordert. Würden sie es schaffen, für jedes der 52 Jahre des Bestehens Norderstedts, jeweils eine Sportart auf dem Rathausmarkt vorzustellen? In Form eines aktiven Sportlers in vollem Sportdress und mit Sportgerät?

Hatte jemand daran gezweifelt? Natürlich hat Norderstedt diese Challenge mit Bravour gewonnnen –Haushoch sogar. Kein Problem für eine Sportstadt wie Norderstedt: am Ende defilierten 66 Sportlerinnen und Sportler über den Sieger-Parcours vor der Bühne. Als Dank für die gewonnene Wette spendeten die Volksbanken und Raiffeisenbanken 3000 Euro an die Norderstedter Tafel.

Sogar ein Bierpong-Team war mit von der Partie

Die Norderstedter Vereine und Hobbysportler legten sich mächtig ins Zeug. Neben so klassischen Sportarten wie Fuß- und Handball, Radsport, Leichtathletik und Schwimmen, war auch Kurioses wie ein Bierpong-Team der Raiffeisenbanken darunter. Hört sich karnevalesk an, gilt aber als Geschicklichkeitsspiel und Präzisionssport, bei dem die Spiel-Parteien Tischtennisbälle in Becher werfen müssen. Oder Jugger – ein schneller Teamsport, eine Art Handballspiel mit fünf Leuten. „Mitmachen ist kostenlos, ungefährlich und tut nicht weh“, sagte Challenge-Teilnehmer Michael Hong vergnügt.

„66 Sportarten, das ist ein tolles Ergebnis für Norderstedt und ein tolles Engagement von den Norderstedtern“, freute sich Dagmar Buschbeck vom Sportverein SG Wasserratten Norderstedt, die auch stets den „TriBühne“-Triathlon mit Erfolg organisiert und mit ihrem Triathlon-Fahrrad an dem Wettbewerb teilnahm. „Das war mega genial, und es ist ein gutes Gefühl, dabei gewesen zu sein“, schwärmte Nicole Tiemann von den Cheer Dance Masters des Sportvereins Friedrichsgabe.

Challenge gewonnen – Blamage für die Sportstadt vermieden

Tobias Claßen, Geschäftsführer von TuRa Harksheide, Abteilung Wassergymnastik, kam mit einer Poolnudel und einem Handtuch als Symbol für seinen Sport zum Wettbewerb. „Wir haben uns hinterm Rathaus getroffen, und als nach 20 Minuten erst 20 Sportarten da waren, wurde es schon etwas kribbelig, doch dann stieg die Teilnahme rasant an“, sagte Tobias Claßen und ergänzte: „Wenn wir das nicht geschafft hätten, wäre das eine große Blamage für die Sportstadt Norderstedt gewesen.“

Nach dem sportlichen Spitzensieg heizte die Coverband Créme Caramel mit Sängerin Lia dem Publikum auf dem Rathausmarkt kräftig ein, bevor der Sänger und Gitarrist Jan-Marten Block die große Bühne solo füllte. Der DSDS-Sieger 2021 („Never Not Try“) wurde vom Publikum schon sehnlichst erwartet.

Jan-Marten Block wurde von den Fans sehnlichst erwartet

Jan-Marten Block wurde von seinen Fans sehnlichst erwartet.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Alles gut bei euch?“, rief Block seinen Fans zu und stimmte sofort „Keine Zeit für Zweifel“ an. Die Bässe dröhnten, der Bühnennebel waberte. „Das ist das erste Konzert, das ich im Norden gebe“, plauderte der Sänger. Um dann mit der Hommage „Warum nicht unendlich?“ an seinen verstorbenen Vater ein ernstes Lied zu singen. Für seine eigenen Lieder begleitet er sich auf seiner „berüchtigten Klampfe“. Doch der in Niebüll geborene Sänger kann auch Coversongs zu Playback-Musik, die vom Publikum, das sich immer enger vor der großen Bühne drängte, leidenschaftlich mitgesungen wurden.

Dann sollte er kommen – Michael Schulte, ebenfalls DSDS-Sieger und Teilnehmer des Eurovision Song Contests. Den Bühnen-Umbau überbrückte das NDR-Moderatoren-Duo Kristin Recke und Horst Hoof im lockeren Plauderton. Mit fast einer halben Stunde Verspätung dann endlich er, auf den die mehreren hundert Fans so sehnlich warteten.

Michael Schulte: Dichtes Gedränge vor der Bühne

Dichtes Gedränge vor der Bühne auf dem Rathausmarkt.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Es waren zwei komische Jahre“, sagte Michael Schulte nach seinem ersten Song und teilte mit dem Publikum seine Freude, endlich wieder frei feiern zu dürfen. Seine Fans standen mittlerweile vor der Bühne dicht an dicht, Umfallen nicht möglich, und feierten ihren Schwarm, der über die Bühne tigerte und mit einem Song nach dem nächsten begeisterte.

Die Rathausallee war für das NDR-Festival zwei Tage teilweise gesperrt, Polizei und Security sorgten für Sicherheit. Zudem spielte der NDR ein Video über die großen Leinwände neben der Bühne ein, das nicht nur über faires Verhalten während des Festivals informierte, sondern sich auch gegen Rassismus und Fremdenhass aussprach.

Norderstedt: Einhellig positive Reaktionen der Festivalbesucher

Begeistert von der tollen Party: Janes (4 Jahre, von links), Mutter Saskia Lehmann, André Basten und Heike Angrick aus Norderstedt.

Foto: Heike Linde-Lembke

Ob auf dem Rathausmarkt oder in den sozialen Medien – die Meinung der Norderstedterinnen und Norderstedter über das NDR Festival und die nachgeholte Geburtstagsparty für ihre Stadt war einhellig positiv. „Toll, dass diese Bands, Jan-Marten Block und Michael Schulte nach Norderstedt gekommen sind“, sagte der Norderstedter André Basten, der sich mit Heike Angrick, Saskia Lehmann und ihrem Sohn Janes auf dem Festival getroffen hatte. „Toll, endlich was los in Norderstedt!“