Karl-May-Spiele: Alexander Klaws fällt weiter aus: „Kämpfe mit Corona-Folgen“

Bad Segeberg. Alexander Klaws, Star der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg in der Rolle des Winnetou, ist erneut aus dem Sattel gestiegen. Mit einer emotionalen Nachricht meldete er sich jetzt via Instagram bei seinen Fans: „Ich habe mit Nachwirkungen meiner Corona-Infektion zu kämpfen. Das Ganze kam sehr plötzlich und nervt gewaltig. Das Team am Kalkberg und ich schauen von Tag zu Tag, wann ich wieder startklar bin und fest im Sattel sitzen kann. Mir blutet extrem das Herz, nicht da sein zu können. Aber das Publikum hat es verdient, das Stück zu sehen – und deshalb freut es mich, dass die Show trotzdem weitergehen kann. The show must go on! Ich kann es kaum erwarten, wieder bei meinen Kollegen zu sein, die mir tagtäglich gute Besserung wünschen.“

Karl-May-Spiele: Winnetou krank – Sorge um Alexander Klaws

Alexander Klaws schrieb bei Instagram über seine neue Erkrankung.

Foto: Alexander Klaws

Bereits am Donnerstag hatte sich der beliebte Schauspieler in der Kalkbergarena abgemeldet. „Alexander Klaws ist leider erkrankt. Wir wünschen ihm von Herzen alle Gute und dass er schnell wieder gesund wird“, sagt Sprecher Michael Stamp. Und: „Er mindestens das gesamte Wochenende ausfallen.“

Alle Shows des Stückes „Der Ölprinz“ konnte Klaws seit Donnerstag nicht mehr spielen. In bewährter Manier übernahm Schauspiel-Kollege Sascha Hödl die Hauptrolle des Winnetou. Hödl spielt im Stück eigentlich die Rollen als Ölfeldbesitzer Jackson und Nijora-Unterhäuptling Ka Maku („Dreifinger“). Doch für Winnetou ist er der „Plan B“ in der Kalkbergarena.

Alexander Klaws bereits im Vorfeld der Premiere an Corona erkrankt

Wie gut dieser „Plan B“ ist, das hatte Hödl schon bei der Premiere am 25. Juni und in den Shows in den Tagen danach unter Beweis gestellt. Alexander Klaws war im Vorfeld der Premiere an Corona erkrankt. Hödl hatte sich fünf Tage auf die Rolle des Winnetou intensiv vorbereitet und überzeugte als Häuptling in der Arena.

Klaws kehrte am 30. Juni zurück in den Sattel und spielte seither den Winnetou. Spiele-Sprecher Michael Stamp: „Wir müssen jetzt einfach von Tag zu Tag schauen, wie es ihm geht. Es kann sein, dass er kommende Woche wieder an Bord ist.“

