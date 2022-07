Wetter Norderstedt: Sonne-Wolken-Mix bei etwa 20 Grad – bis zum Hitzeschub

Norderstedt. Die Hitzewelle ist zunächst überstanden und die Temperaturen gehen ein wenig zurück. So bleibt das Wetter in Norderstedt die kommenden Tage – bis zu einem erneuten Hitzeschub am Montag.

„Am Freitag wird es gerade mal 21 Grad mit acht Sonnenstunden und einem Wechsel aus Sonne und Wolken“, berichtet Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von Wetter.net.

Wetter Norderstedt: Sonne-Wolken-Mix bis zum „Hitzeschub“

Ähnlich sehe es am Sonnabend aus – mit 20 Grad und etwa sieben Sonnenstunden. Dazu kann es ein wenig windig werden. Das Wetter sei also perfekt für Spaziergänge oder Wanderungen, schlägt Jung vor. Auch für einen Besuch des „Match Börner Open Airs“ in Norderstedt dürften sich die Temperaturen gut eignen.

Doch dann kommt die Sonne wieder richtig zum Vorschein: „Am Sonntag gibt es zwölf Sonnenstunden mit 28 Grad und am Montag gibt es einen Hitzeschub mit bis zu 34 Grad“, sagt der Wetter-Experte. Am späten Montagnachmittag könne es zudem leichte Gewitter geben.

Hitze in Norderstedt – an den Küsten ist das Wetter kühler

Wer der Hitze an den heißen Tagen ein wenig ausweichen möchte, ist an den Küsten besser aufgehoben. Dort gibt es nicht nur kühles Meerwasser und eine leichte Brise, es ist auch immer etwa zwei Grad kühler als in Norderstedt, so der Meteorologe.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.