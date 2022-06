Wetter Norderstedt: 17 Sonnenstunden! Sommerliche Temperaturen im Norden

Hoch „Frido“ sorgt für Freibadwetter in Norderstedt – und heiße Temperaturen. Doch dann kommt der extreme Umschwung.

Beliebtes Ziel bei gutem Wetter in Norderstedt: Das Freibad Itzstedter See.

Norderstedt. Haben Sie noch ein paar freie Tage, die Sie spontan bei Ihrem Arbeitgeber einreichen können? Falls ja, jetzt ist eine gute Gelegenheit dafür. Denn das Wetter in Norderstedt wird hochsommerlich – erst einmal. Das Hoch „Frido“ sorgt am Mittwoch und Donnerstag für tolles Freibadwetter.

„Am Mittwoch bekommen wir Temperaturen bis 24 Grad und viel Sonnenschein. Die Sonne wird etwa 16 Stunden lang scheinen“, sagt Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von Wetter.net. Am Donnerstag wird das Wetter sogar noch besser. „Wir bekommen bis zu 29 Grad und 17 Sonnenstunden“, sagt Dominik Jung.

Wetter Norderstedt: Die Aussichten für das Wochenende

Schon am Freitag soll es allerdings etwas ungemütlicher werden. „Das Wetter wird wechselhaft. Es wird schwül, bei Temperaturen um 26 Grad, außerdem müssen sich die Norderstedter auf Gewitter einstellen. Es kann ordentlich knallen, blitzen und donnern.“

Also ein Tag, den man dann vielleicht lieber wieder bei der Arbeit verbringt. Leider bringt das Wochenende erst einmal keine Besserung: „Am Sonnabend wird das Wetter ähnlich wie Freitag“, sagt Dominik Jung.

Wer einen Ausflug an die Küste plant, sollte den bald machen – denn auch an Nord- und Ostsee sind der Mittwoch und der Donnerstag die schönsten Tage, bei Temperaturen von 20 bis 22 Grad. Freitag und Sonnabend bringen dann auch an den Küsten Gewitter und wechselhaftes Wetter.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.