Stadtpark Norderstedt: Strandbad - Eröffnungstermin steht endlich fest

Norderstedt. Der Sand am Strandbad Norderstedt ist schon seit zwei Wochen durchgesiebt – doch den Eröffnungstermin der Badesaison musste Kai Jörg Evers verschieben. Der Grund: Der Geschäftsführer der Stadtpark Norderstedt GmbH und sein Team hatten große Probleme, ausreichend Rettungsschwimmer zu finden. Und ohne Wachdienst können sie keinen sicheren Badebetrieb gewährleisten. „Aber nun freuen wir uns, dass es endlich losgeht“, verkündet Evers.

Am Sonnabend, 18. Juni, von 12 Uhr an, empfängt das Strandbad seine ersten Badegäste. „Das Wetter passt auch“, sagt Evers mit Blick auf die Vorhersage. Die Meteorologen von wetter.net erwarten bis zu 25 Grad und einen sonnigen Tag in Norderstedt. Um 18 Uhr schließt das Strandbad.

Stadtpark Norderstedt: Strandbad öffnet an den Wochenenden

Am Sonntag können Besucherinnen und Besucher ebenfalls in der Zeit von 12 bis 18 Uhr im Stadtparksee baden gehen. Danach schließt das Bad für fünf Tage. Der bundesweite Mangel an Rettungsschwimmern ermöglicht nur einen eingeschränkten Betrieb an den Wochenenden. „Es ist besser als gar nichts. Aber unser erklärtes Ziel ist es, die Öffnungszeiten auszudehnen“, betont Evers.

Martina Bertram, die neue Teamleiterin des Strandbads Norderstedt, und Stadtpark-Chef Kai Jörg Evers sind immer noch auf der Suche nach Rettungsschwimmern.

Foto: Annabell Behrmann

Bisher stehen an den Wochenenden zwei bis maximal drei Rettungsschwimmer gleichzeitig zur Verfügung. Sollte das Strandbad noch weitere Kräfte finden, würde der Stadtpark-Chef es gerne auch freitags öffnen. Evers und sein Team haben auf etlichen Wegen nach Rettungsschwimmern gesucht. Sie haben die Zentralstelle der DLRG, die deutschlandweit Einsätze koordiniert und Nachwuchs akquiriert, frühzeitig um Hilfe gebeten. Doch wegen des akuten Personalmangels werden Küstenregionen derzeit bevorzugt. Binnengewässer wie der Stadtparksee gehen leer aus.

Wegen der Pandemie fehlen Rettungsschwimmer im Strandbad

Auch die DLRG-Ortsvereine Norderstedt und Quickborn, mir denen das Strandbad kooperiert, können nur so viel Personal stellen, dass die Wochenenden gerade eben abgedeckt sind. „Wegen der Pandemie konnten zwei Jahre lang keine neuen Rettungsschwimmer ausgebildet werden und viele haben nun das Interesse verloren. Das ist das Grundproblem“, erklärte kürzlich Martina Bertram, die seit diesem Mai das Strandbad-Team leitet. Sie war zuvor unter anderem 16 Jahre lang für das Arriba tätig.

Bis vor zwei Wochen war auch das gastronomische Angebot im Strandbad ungeklärt. Mit den Besitzern der anliegenden Strandhaus-Gastronomie tobt ein heftiger Streit. Bisher haben sie sich um die Versorgung der Badegäste gekümmert. „Es wird einen kleinen Kioskbetrieb geben“, versichert Evers. Die Besucher können dort unter anderem Eis, Nachos und Kaltgetränke kaufen.