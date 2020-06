Jeder fünfte Bürger leidet unter Verkehrslärm

Norderstedt. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten Verwaltung und Politiker mit Lärmaktionsplänen (LAP) daran, dass es in Norderstedt leiser wird. Dennoch muss immer noch gut jeder fünfte Norderstedter mit Lärm leben, der die Lebensqualität einschränkt und im Ex­tremfall die Gesundheit schädigen kann.

Was den Norderstedter am meisten in den Ohren schmerzt – ist nicht der Fluglärm. Denn unter dem Starten und Landen von Maschinen am Flughafen Hamburg leiden vergleichsweise wenig Menschen in der Stadt. In den Bürgerbeteiligungen der Stadtverwaltung zur Erstellung des aktuellen LAP bis 2023 zum Thema Lärm spielte das Flugzeug eher eine Nebenrolle. Die Hauptrolle hingegen hatte klar der Verkehrslärm auf den großen Hauptstraßen und hier im besonderen der stetig zunehmende Lieferverkehr.

Der LAP liegt jetzt den politischen Gremien fertig ausgearbeitet zum Beschluss vor. Das Dresdener Ingenieurbüro Spiekermann Consulting Engineers hat den Katalog gemeinsam mit den Fachleuten in der Norderstedter Verwaltung erarbeitet. Er umfasst sowohl eine Bilanz der bisherigen Bemühungen als auch ein Bündel an Maßnahmen im Kampf gegen den Lärm. Was die Bilanz angeht, so wird betont, dass die Zahl der Norderstedter, die durch Straßenlärm belastet sind, sinkt. 2006 litten noch 22.030 Menschen in Norderstedt unter konstantem Lärm über 55 Dezibel von den Straßen, im Jahr 2012 waren es 15.260, im Jahr 2016 waren es noch 14.930 Menschen. Seitdem fiel der Rückgang eher gering aus. Im Verhältnis deutlich stärker gesunken ist die Zahl derjenigen, die mit höheren Geräuschpegeln konfrontiert sind: Bei Werten von 65 bis 70 Dezibel ging die Zahl der Betroffenen von 2690 auf 2270 zurück, 2006 lag der Wert noch bei 3750. Zwischen 70 und 75 Dezibel müssen 310 Norderstedter konstant ertragen, 60 weniger als 2012 und 610 weniger als 2006.

Für nachts empfehlen Experten maximal 45 Dezibel. 17.420 Norderstedter müssen mehr Lärm verkraften, 420 weniger als 2012. Höhere Werte können den Schlaf und damit die Erholungsphase stören. Laut Lärmaktionsplan sind 2580 Einwohner ganztägig Lärmpegeln von mehr als 65 Dezibel und nachts 3090 Menschen Pegeln von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt – Werte, die die Gesundheit beeinträchtigen, Herz und Kreislauf schädigen und Bluthochdruck verursachen können.

Betroffen sind Menschen, die an den großen Tangenten der Stadt leben, also an der Ulzburger Straße, der Ohechaussee und der Segeberger Chaussee, der Niendorfer Straße und dem Friedrichsgaber Weg. Aber auch die Anwohner der Rathausallee, des Alten Kirchenwegs, der Oadby-and-Wigston-Straße, der Poppenbütteler Straße, Berliner Allee und der Ochsenzoller Straße sind stark von Verkehr und Lärm betroffen. Hier sind jeweils mindestens 8200 Fahrzeuge am Tag oder mehr als drei Millionen im Jahr unterwegs. Die höchsten Lärmpegel gibt es allerdings entlang der Bundesstraße 432, der Ohechaussee und der Segeberger Chaussee.

Und der Fluglärm? Unter ihm leiden laut LAP 3360 Norderstedter – mehr als 2006 als die Zahl bei 2500 Menschen lag. Die Ingenieure erklären die Zunahme mit dem Bevölkerungswachstum, da die Zahl der Flüge konstant geblieben sei.

Bürger können selbst dafür sorgen, dass es leiser wird

Wie kann es nun leiser werden in der Stadt? Die Experten appellieren zunächst an jeden Bürger und dessen Vernunft. Für alle Wege unter drei Kilometer sollte das Auto stehen bleiben. Zu Fuß und mit dem Rad unterwegs zu sein, ist gesünder, macht keinen Lärm und sorgt für weniger Abgase. Ausgebaut werden muss der ÖPNV mit guten Takten. Den bisherigen Appellen auf einen Verzicht auf das Auto kommen nur wenige Menschen nach. Lediglich etwa zwei Prozent der Mehrpersonenhaushalte in Norderstedt besitzt kein eigenes Auto.

Die Stadt Norderstedt verfolgt in ihrem LAP das Konzept der vielen Stellschrauben. Seit 2008 wurden mehr als 100 Maßnahmen aus dem LAP komplett und 15 teilweise realisiert. Es gibt die augenscheinlichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Dazu zählen Tempo 30 ganztägig oder nachts auf vielen Straßenabschnitten oder die nächtliche Abschaltung von Fußgängerampeln. Aber auch Maßnahmen, die eher indirekt für Lärmminderung sorgen. Also der Bau von Radwegen, der Ausbau des Leihradsystems Nextbike und der Bike-and-Ride-Station Meeschensee.

Mit dem neuen Lärmaktionsplan will die Stadt erreichen, dass tagsüber niemand mehr als 65 Dezibel und nachts maximal 45 Dezibel ausgesetzt ist. Dazu sollen mehr Bürger als bisher für die Alternative ÖPNV gewonnen werden. Geprüft werden soll, ob Wohngebiete östlich der Ulzburger Straße am Zwickmoor, Steindamm oder Harkshörner Weg besser angebunden werden können. Auf schmalen Straßen wie dem Glashütter Damm könnten Minibusse fahren. Die Bushaltestellen sollen modernisiert werden, Wetterschutz und Beleuchtung bekommen.

Damit das Rad zunehmend das Auto im Stadtgebiet ersetzt, soll dem Radfahren mehr Verkehrsraum gewidmet werden. An Berliner Allee, Kohfurth, Ulzburger Straße, Poppenbütteler Straße und Rugenbarg sollen die Radler auf der Straße fahren dürfen. Geprüft werden weitere Fahrradstraßen und Radfahrstreifen an der Rathausallee und der Tangstedter Landstraße. Mittelinseln für Fußgänger und Radfahrer, wie sie am Stonsdorfer Weg und an der Poppenbütteler Straße geplant sind, zwingen die Autofahrer zu weniger Tempo. Das sind einige der insgesamt 86 Maßnahmen zur Lärmreduzierung bis 2023.