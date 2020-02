Norderstedt. Als Sportverein ist der 1. SC Norderstedt seit Jahrzehnten untrennbar mit Garstedt verbunden. Es steht den Verantwortlichen also zu, über die Infrastruktur im Stadtteil zu urteilen – und Forderungen zu formulieren. „Es wäre für uns ein immenser Vorteil, eine Dreifeldhalle zu haben“, sagt Lars Thiemann, Koordinator für Schulen und Verein beim SCN. „Davon gibt es sechs in der Stadt. Aber keine in Garstedt.“ Bald sind es sieben, am Exerzierplatz in Harksheide entsteht bis Jahresende ein Neubau inklusive Kampfsport-Dojo.

Thiemann verfolgt das genau. Fast täglich coacht er Basketballmannschaften, von den offenen Ganztagsangeboten für Grundschüler bis zu Erwachsenen, pendelt permanent zwischen den Hallen. Manchmal sind es drei Standorte binnen weniger Stunden. Die Teams des SCN nutzen entweder eine Halle der Willy-Brandt-Schule oder eine des Coppernicus-Gymnasiums. „Die verfügt nicht einmal über die erforderlichen Standardmaße für Basketball“, sagt Thiemann. „Ein Drittel der Sporthalle beim Gymnasium Harksheide ist bereits größer.“

Mittelpunkt des 1. SC Norderstedt am Scharpenmoor

Der Club, der rund 2000 Mitglieder hat, fordert ein Projekt, dass vergleichbar ist mit jenem in Harksheide. Dass Garstedt stadtplanerisch als urbaner Raum entwickelt wird, hat Konsequenzen für den Sport. Zwar bedeutet der Zuwachs an Bewohnern auch, dass es viele potenzielle Neu-Mitglieder gibt. „Aber die Flächen sind rar gesät“, sagt Frank Fröhlich, Geschäftsführer des SCN. „Garstedt wächst extrem mit seinen vielen Neubaugebieten. Und der Sport sollte ja vor Ort im Stadtteil stattfinden.“ Davon unabhängig sind die Verhandlungen mit dem Norderstedter SV über eine mögliche Fusion, die nur über ein Mitgliedervotum zustande käme.

Seinen Mittelpunkt hat der 1. SC Norderstedt traditionell am Scharpenmoor. „Wir haben den Luxus einer vereinseigenen Sportanlage mit sechs Spielfeldern, inklusive Tennis“, so Fröhlich, aber: „In der Kernzeit von 17 bis 21 Uhr ist es komplett voll, die 80 Parkplätze sind dann ausgelastet.“ Regelmäßig müsste man Ideen für neue Kurse verwerfen mangels Kapazitäten.

Sanierungsbedürftig ist der Sportpark, zu dem auch eine viel genutzte Tanzhalle gehört. Fröhlich verrät, dass man der Stadt sogar einmal vorgeschlagen habe, dass sie alles für einen symbolischen Euro kaufen könne. Doch dazu kam es nicht – wohl auch, weil die Renovierungskosten hinzugekommen wären.

Gutachten: Keine ausreichende Versorgung

Früher, sagt Frank Fröhlich, hätten die Vereine noch die Beweispflicht erbringen müssen, dass sie neue Sportstätten bräuchten. Seit wenigen Wochen gibt es aber eine aktuelle wissenschaftliche Grundlage: den Bericht „Sport und Bewegung in Norderstedt“ zur kommunalen Sportstättenentwicklung, erstellt durch das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung. Ein solches Papier, 158 Seiten dick, hat es seit über zehn Jahren nicht mehr gegeben. Die Vereine gaben detailliert Auskunft über Bedarfe, bewerteten die Situation, es wurden 10.000 Bürger zu einer Online-Befragung eingeladen, die Rücklaufquote (13,7 Prozent) gilt empirisch als überdurchschnittlich.

Das Fachinstitut hat als Fazit eine unmissverständliche Empfehlung abgegeben. „Zusammenfassend kann für Norderstedt von einer sehr engen bis nicht ausreichenden Versorgung an Turn- und Sporthallen gesprochen werden. Da in den kommenden Jahren von steigenden Bevölkerungszahlen auszugehen ist, wird voraussichtlich auch der Bedarf an Hallen und Räumen weiter zunehmen. Aufgrund der bereits heute sehr angespannten Hallensituation ist somit zukünftig ein Ausbau der Hallenkapazitäten in Norderstedt dringend anzuraten.“ Fröhlich sagt: „Das ist jetzt die Maßgabe. Die Stadt muss das nötige Umfeld schaffen. Wir erfüllen eine soziale Aufgabe, die weit über den Sport hinausgeht.“ Der Verein ist, um Interessen abzusprechen, regelmäßig in Kontakten mit den Garstedter Schulen. „Jede Schule sagt für sich, sie kommt klar. Aber doll ist das nicht“, so Lars Thiemann. Klar ist: Eine neue Halle würde Kapazitäten schaffen für alle Beteiligten.

Zwei Optionen gibt es aus Sicht der Sportler. Theoretisch denkbar: Am Aurikelstieg, wo die Stadt eine neue Grundschule bauen wird, könnte eine große Halle integriert werden. Allerdings befände sich diese mitten in einem Wohngebiet. Der SCN würde sowieso eher einen Neubau am Scharpenmoor bevorzugen. Und genau für dieses Areal wird in diesem Jahr eine Standortanalyse durchgeführt. Die Kosten von 50.000 Euro übernimmt die Stadt. „Es wird geprüft, ob neben der Beachvolleyballanlage eine neue Halle gebaut werden kann“, so Frank Fröhlich. „Uns ist bewusst, dass alles viel Geld kosten würde. Aber wir wollen nicht vergessen werden.“