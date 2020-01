Sieben Meter hohe Panoramafenster, Palmen, konstante Temperatur 33 Grad. „Emotionsvoll karibisch“ wird es, verspricht die Geschäftsführung.

Ein Kachelbecken mit ein bisschen Warmwasser, das genügt eben schon lange nicht mehr für das gepflegten Freizeitvergnügen. Ein Erlebnis soll es sein, ein Gefühl muss es erzeugen. Eine künstliche Insel, Heizung auf 33 Grad und ein paar Plastikpalmen (meinetwegen auch ein paar echte Exemplare im Kübel) – gleich wird einem karibisch zumute, selbst, wenn man noch nie in der Karibik gewesen sein sollte.

Großartig anders wird es dort ja kaum aussehen. Bloß mit wechselnd starken Hurrikans. Würden sie die in der Holstentherme auch noch simulieren, müssten sie dreimal im Jahr neu bauen und der Eintritt wäre unerschwinglich. Sowas wollen wir in Kaltenkirchen nicht.

Auf der „ParadiesInsel“ wollen wir uns sorgenfrei im Paradies wähnen, bis bei Hallenschluss die Vertreibung aus demselben erfolgt. So gesehen, sind die karibischen Anspielungen in der Holstentherme einigermaßen stimmig.

Bei der hier im Dezember 2019 eröffneten „Mexico-Sauna“ verwirrt mich die Namensgebung allerdings weitaus mehr. Ich glaube kaum, dass die Tradition des Saunierens in Mexiko besonders verbreitet ist. Dort ist es in der Regel auch so schon ganztags brütend heiß, weshalb die Einheimischen putzige, breitkrempige Beschattungshüte tragen. Die nehmen sie niemals ab und passen deshalb damit auch gar nicht durch eine Saunatür.

Wen, bitte, soll die Bezeichnung „Mexiko-Sauna“ in die Schwitzbude locken? Was passiert dort? Klatscht man sich da vielleicht nicht mit nordischen Birkenruten auf den erhitzten Rücken, sondern mit Kakteenstängeln? Gibt es regelmäßig einen Tequila-Aufguss? Singt der Bademeister dazu „La Cucaracha“?

Nein, eine Mexiko-Sauna macht keinen Sinn, weder hier noch in Mexiko. Aber, verehrtes Holstentherme-Management, wie wäre dies: eröffnet eine Filiale in Guadalajara, Veracruz oder Mexico City. Hauptattraktion: „Kaltenkirchen-Kaltschale“, eine Betonkammer, gefüllt mit Holsteiner Ackerschlamm und Wasser aus dem Beckersbergsee, alles bei konstanter Kaltenkirchener Januar-Temperatur. Hitverdächtig, wetten?

Ihr müsst nur in der Umkleidekabine zwischen den Kleiderhaken mindestens zwei Meter Abstand lassen. Wegen der Sombreros.