Bad Bramstedt. In seiner wöchentlichen Kolumne „Schröters Wochenschau“ philosophiert Abendblatt-Kolumnist und Autor Jan Schröter mit Witz und sprachlichem Feingefühl über Ereignisse und Begebenheiten aus dem Kreis Segeberg. In seiner „Jahresschau“, die nur einmal im Jahr stattfindet, setzt er stets noch einen drauf: Jan Schröter und der Gitarrist und Musikpädagoge Moritz Petersen singen, erzählen und lachen über die außergewöhnlichsten Themen des vergangenen Jahres.

Die nächste Jahresshow geht am Mittwoch, 8. Januar, ab 19.30 Uhr über die Bühne. Dieses Mal wird sich Schröter unter anderem darüber auslassen, was Smartphonenutzer in Südkorea machen, und die Gäste erhalten Einblick in die Kunst der „gekonnten Kritik“.

Da in den vergangenen Jahren die Tickets für die „Jahresschau“ schnell ausverkauft waren, ist Schröter vom Bramstedter Schloss in den Kaisersaal am Bleeck umgezogen, in dem fast dreimal so viele Zuschauer Platz finden.

Eintrittskarten für die „Jahresschau“ mit Jan Schröter und Moritz Petersen zum Preis von 10 Euro gibt es im Bad Bramstedter Geschäft Findefuxx, Kirchenbleeck 5, online unter der Adresse www.findefuxx.deinetickets.de und an der Abendkasse zu 12 Euro.