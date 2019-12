Kreis Segeberg. Viele Patienten im Kreis Segeberg können aufatmen: Der Landesausschuss von Ärzten und Krankenkassen hat weitere Stellen für Ärzte und Psychotherapeuten genehmigt. Besonders profitieren die Menschen in Kaltenkichen, Henstedt-Ulzburg und den kleinen Nachbargemeinden von dieser Neuigkeit. Wie mehrfach berichtet, beklagen dort Patienten, Ärzte und Kommunalpolitiker seit Jahren einen dramatischen Mangel an Hausärzten. Jetzt sollen sich im sogenannten Mittelbereich Kaltenkirchen neun neue Allgemeinmediziner ansiedeln dürfen. Der Bedarf an Hausärzten in Norderstedt gilt hingegen als gedeckt.

Der Hausarztmangel im Raum Kaltenkirchen führt dazu, dass viele Praxen wegen Überlastung keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Verschärft wird die Situation, weil Allgemeinmediziner wie die 71-jährige Eva Lund in den Ruhestand gehen. Der 70 Jahre alte Hausarzt Carsten Wahn hatte in diesem Jahr schon den Beginn seines Ruhestands gefeiert, hängte dann aber wegen der prekären Versorgung noch ein Jahr in der Praxis dran.

Auch in anderen Fachbereichen stockt der Landesausschuss das Personal auf. Das sind die neuen Facharztstellen im Kreis Segeberg: ein Augenarzt, zwei Nervenärzte, eine halbe Stelle für einen Urologen und fünf für Psychotherapeuten. Diese Stellen werden auf Kreisebene verteilt, Hausärzte hingegen auf die kleinteiligeren Mittelbereiche. Hinzu kommt außerdem eine neue Stelle für einen Rheumatologen, der die Menschen im Gebiet der Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg versorgen soll.

Ländlich geprägte Kreise sollen besser versorgt werden

Insgesamt hat sich der Landesausschuss auf rund 100 neue Niederlassungsmöglichkeiten für Ärzte und Psychotherapeuten in Schleswig-Holstein geeinigt. „Zusätzliche Stellen entstehen danach vor allem für Hausärzte, Psychotherapeuten und Nervenärzte“, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) in Bad Segeberg mit. Bei den Hausärzten werde es in Zukunft mehr als 50 Niederlassungsmöglichkeiten geben. Im Bereich der Psychotherapie entfällt laut KVSH der Großteil der mehr als 30 Sitze, die ausgeschrieben werden, auf ländlich geprägte Kreise.

„Die gute Botschaft ist, dass in Zukunft mehr Ärzte und Psychotherapeuten in Schleswig-Holstein praktizieren können“, sagt Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein.

Es müsse aber allen klar sein, dass mit dem Beschluss zunächst nur mehr Sitze auf dem Papier geschaffen werden. „Neue Ärzte und Psychotherapeuten gibt es damit nicht auf Knopfdruck“, betonte Schliffke. Es sei weiterhin erforderlich, den Arztberuf attraktiver zu machen und sich aktiv um den ärztlichen und psychotherapeutischen Nachwuchs zu kümmern, da Planung keinen Mangel beseitigen könne.

Bedarfsplanung wird bundesweit reformiert

Dem Zuwachs an Arztsitzen liegen neue Berechnungen zugrunde, die über die bloße Anzahl von Menschen in Mittelbereichen oder Kreisen hinausgehen. Jetzt fließen bundesweit beispielsweise auch die Altersstruktur, Geschlecht und eine Häufung bestimmter Krankheiten in einer Region in die Bedarfsplanung ein.

„Für die Zukunft wird es darum gehen, die Verteilung der Ärzte noch mehr an den regionalen Versorgungsbedarf anzupassen“, sagt Armin Tank, Leiter des Ersatzkassenverbandes vdek in Schleswig-Holstein. „Wir haben gemeinsam gute Voraussetzungen geschaffen, damit die ärztliche Versorgung in Schleswig-Holstein flächendeckend sichergestellt werden kann. Insgesamt wird die reformierte Bedarfsplanung allen Versicherten in Stadt und Land zugute kommen.“