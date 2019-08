Sozialausschuss diskutiert über ärztliche Versorgung

Henstedt-Ulzburg.. Gibt es ausreichend Hausärzte in der Metropolregion? Die Kassenärztliche Vereinigung sieht das so, während sich die Kommunen Gedanken machen, ob die Versorgung perspektivisch gesichert ist (das Abendblatt berichtete). Denn während die Bevölkerungszahl zunimmt, haben Städte wie Kaltenkirchen vakante Arztsitze. Der Sozialausschuss in Henstedt-Ulzburg setzt sich am Donnerstag, 22. August (18.30 Uhr, Sitzungsraum 1.22), mit dem Problem auseinander.

Aus den Fraktionen liegen mehrere Vorschläge vor. So beantragt die WHU, dass sich die Gemeinde in den Bemühungen mit Kaltenkirchen, Norderstedt und Bad Bramstedt zusammenschließen solle. Dazu möge die Verwaltung prüfen, ob es in Henstedt-Ulzburg ein Grundstück oder eine Immobilie für ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gibt. In diesem Fall „sollte nach Trägern und Ärzten für den Betrieb eines MVZ gesucht und die Notwendigkeit etwaiger finanzieller Unterstützung ausgelotet werden", sagt die WHU-Gemeindevertreterin Katrin Iwersen. Die Grünen wollen einen runden Tisch initiieren, zu dem unter anderem alle ansässigen Ärzte, Apotheker, Pflegedienste, die Paracelsus-Klinik und weitere Vertreter aus dem Gesundheitswesen eingeladen werden. Auch der vom Kreis beschlossene Koordinator zur Unterstützung von Konzepten – die Stelle ist noch nicht besetzt – soll dabei sein. Die CDU schlägt hingegen vor, zunächst einen kleineren Arbeitskreis zu installieren mit Politik, Verwaltung, dem Ärztenetzwerk, der Ärztegenossenschaft Nord, dem Koordinator für ambulante Versorgung, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Paracelsus-Klinik. Die Verwaltung entgegnet, dass der Problematik zunächst kreiseinheitlich begegnet werden sollte – auch, weil die Gemeinde keine personellen oder finanziellen Ressourcen habe, um Lösungen zu erarbeiten.