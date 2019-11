Norderstedt. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) bevorzugt das Expresszug-Konzept der AKN gegenüber einer Verlängerung der U-Bahnlinie 1 nach Norden – das verdeutlichten seine Aussagen am Montag in Kaltenkirchen (das Abendblatt berichtete). Diese Positionierung zum Ausbau des ÖPNV wurde von Verwaltungen und Politikern in der Region aufmerksam registriert – insbesondere in Norderstedt. Deswegen hat sich die Stadtverwaltung in Kiel erkundigt, wie Buchholz das nun gemeint habe. Denn bisher galt, dass über beide Varianten gesprochen werde.

„Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder verhandelt weiterhin mit den Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg über beide Varianten“, so Bernd-Olaf Struppek, Sprecher der Stadt Norderstedt. „Der Minister hat seine Präferenz deutlich gemacht, eine Entscheidung ist aber nicht gefallen.“

U-Bahn-Verlägerung würde etwa 100 Millionen Euro kosten

Die Hochbahn AG hatte in diesem Jahr zwei Varianten vorgestellt – einmal die Verlängerung der U 1 bis zur Quickborner Straße, einmal bis Ulzburg-Süd. Machbar sind beide Optionen. Aber um ein detailliertes Konzept – erwartet werden Kosten von rund 100 Millionen Euro – auszuarbeiten, müsse ein Auftrag erfolgen, sagt Hochbahnsprecherin Pia Gängrich. „Wir warten darauf, ob wir den Planungsauftrag bekommen oder nicht.“ Ein solcher Beschluss müsste vermutlich zwischen Norderstedt, Kiel und eigentlich auch Henstedt-Ulzburg abgestimmt sein. Aktuell sind Fragen zur technischen Umsetzung und zu den Bahnübergängen laut Stadt Norderstedt ungeklärt.

CDU kritisiert das Vorgehen des Ministers

Die Aussagen von Bernd Buchholz kommen bei der Norderstedter CDU zu diesem Zeitpunkt gar nicht gut an. „Sehr schlecht sogar“, sagt Fraktionschef Peter Holle. „Er hätte ja früher mal das Wort an uns richten können, ehe er in die Öffentlichkeit geht.“ Die Begründung sei merkwürdig. „Buchholz spricht von Neumünsteranern, die mit den AKN-Expresszügen schneller nach Norderstedt kommen. Mich würde mal interessieren, wie viele Neumünsteraner das sind.“ Viel mehr Menschen wollten von Norderstedt schnell nach Hen­stedt-Ulzburg kommen. Und dafür sei die U-1-Verlängerung die bessere Lösung.

Für den Vorsitzenden des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses, Nicolai Steinhau-Kühl (SPD), ist noch gar nichts entschieden. „Wir in Norderstedt entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Und dann schauen wir, woher das Geld kommen könnte und wer Zuschüsse gibt.“ Dass Buchholz die AKN-Expresszüge bevorzuge, sei nicht verwunderlich. „Das Land ist Anteilseigner der AKN“, sagt Steinhau-Kühl. Die SPD-Fraktion habe sich allerdings in Norderstedt auch für die Lösung mit der AKN ausgesprochen. „Durchaus auch im Widerspruch zu unserer Oberbürgermeisterin.“ Als Stadtplaner hingegen befürworte er die U-Bahn-Verlängerung. „Das wäre einfach toll. Aber ist es finanzierbar?“