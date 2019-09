Chorverein Kisdorf feiert seinen 100. Geburtstag

Am Sonnabend, 28. September, führen die Sängerinnen und Sängen des Chorvereins das Oratorium „Die Schöpfung“ in der Michaeliskirche auf.

Kisdorf. Der Höhepunkt der Feiern zum 100. Geburtstag des Chorvereins Kisdorf ist das Jubiläumskonzert, das am Sonnabend, 28. September, von 19 Uhr an in der Kaltenkirchener Michaeliskirche stattfinden wird. Das Jubiläumskonzert des Kisdorfer Chores reiht sich in die Tradition der Orchesterkonzerte der Michaeliskirche ein. Es gibt noch Eintrittskarten.

Unter der Leitung von Hans Thiemann führt der gemischte Chor ein Hauptwerk der Chorliteratur auf, das Oratorium „Die Schöpfung" von Joseph Haydn. Mit dabei am Sonnabend sind die Gesangssolisten Hanna Zumsande, Sopran, der Tenor Stephan Zelck und der Bass Yorck Felix Speer. Erstmals begleitet die Hamburger Camerata den Chor. Vor allem aber freuen sich die 80 Sängerinnen und Sänger auf die höchste Auszeichnung, die es in Deutschland für Amateurchöre gibt, die mindestens seit 100 Jahren aktiv singen und die besonders die Chormusik und das deutsche Liedgut pflegen. Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote wird dem Chor die Zelter-Plakette vor dem Konzert in der Michaeliskirche überreichen. Die Zelter-Plakette zeigt auf der Vorderseite das Bild des Komponisten Carl Friedrich Zelter und auf der Rückseite den Bundesadler mit der Gravur „Für Verdienste um Chorgesang und Volkslied" und wird mit einer Urkunde überreicht.