Henstedt-Ulzburg. Zu einem Benefizkonzert zugunsten des geplanten Albertinen-Hospizes in Norderstedt lädt das Henstedt-Ulzburg Allstar Orchester für Mittwoch, 25. September, ins Forum des Alstergymnasiums an der Maurepasstraße 67 in Henstedt-Ulzburg ein.

Organisiert wird das Konzert von den beiden Schülerinnen der Kreismusikschule Segeberg und des Alstergymnasiums, Jannika Sylvester und Hanna Blohm. Sie präsentieren das gesamte musikalische Potenzial der Schule – mehr als 50 Musiker werden ihr Können zeigen. Mit dabei sind das Kammerorchester, das Mittelstufenorchester, die Schulband sowie „Special Guests“. Die Veranstalterinnen versprechen ein „unvergessliches kulturelles Erlebnis“, gespielt werden Stücke aus den Bereichen Pop, Rock, Soul und Filmmusik – veredelt mit einem „Hauch von Klassik“. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Schmuckstück zur Miete mit Blick ins Grüne von Buchholz Diese 2-Zimmer-Wohnung mit 63,2 m² besticht durch eine gehobene Ausstattung sowie einen großzügigen Balkon mit Südausrichtung. mehr Der Eintritt ist frei – es wird aber um eine Spende gebeten. Der Erlös des Abends und der Erlös aus dem Kuchenverkauf gehen an das Albertinen-Hospiz, das in Norderstedt zeitnah errichtet werden wird. Als Schirmherr wird Bürgermeister Stefan Bauer an diesem Abend in das Programm einführen und aktuelles über das Hospiz berichten.