Kaltenkirchener Oktoberfest mit Gottlieb Wendehals

Der Spaßmacher ist am Wochenende dabei, wenn in Kaltenkirchen mit Fassbier, Haxen und Weißwurst auf bayerische Weise gefeiert wird.

„Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse...“: Werner Böhm (78) alias Gottlieb Wendehals wird am Sonntag sicherlich zur Polonäse durch Kaltenkirchen aufrufen.

Kaltenkirchen . Die Kaltenkirchener Bank verspricht zwei Tage Wiesn-Stimmung und lädt alle Bewohner der Stadt und des Umlands zum 14. Oktoberfest ein. Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. September, soll rund um das Bankgebäude (Am Bahnhof 5) gefeiert werden. Für Stimmung wird unter anderem Werner Böhm sorgen: Vor 40 Jahren erschuf er die Bühnenfigur Gottlieb Wendehals, einen schlaksigen, etwas „tumben“ Spaßmacher mit norddeutschem Regiolekt, pomadisiertem Mittelscheitel, kariertem Jackett, zerfledderter Aktentasche und einem Gummihuhn unterm Arm. In dieser Manier spielte er verschiedene Spaßtitel ein, von denen es „Herbert“ (1980) und die „Polonäse Blankenese“ (1981) bis in die deutschen Top 10 schafften.