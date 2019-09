Fotografin zeigt Gesichter, die Geschichten erzählen

Norderstedt. „Danke, dass ich mich hier immer zu Hause fühlen darf“, sagte Heike Linde-Lembke bei der Vernissage ihrer Ausstellung im Foyer der „TriBühne“. Die Norderstedter Journalistin und Fotografin hat erneut Fotografien aus ihrem Fundus ausgewählt, die neben ganz normalen Menschen auch prominente Persönlichkeiten wie Max Raabe, Hellmuth Karasek und Peggy Parnass zeigen.

Unter dem Motto „Gesichter erzählen Geschichten“ hängen Bilder an den Wänden, die häufig in Alltagssituationen aufgenommen wurden – ein Schuster bei der Arbeit, ein Mann beim Angeln, ein Paar beim Surfen. Mal wurden die Menschen heimlich fotografiert, mal lächelten sie in die Kamera. Die Momentaufnahmen sind größtenteils bei Reisen entstanden – nach Italien, Israel oder in die Türkei.

Die Ausstellung kann bis auf Weiteres im Foyer der Norderstedter „TriBühne“ besucht werden.