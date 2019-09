Die Interkulturellen Wochen in Norderstedt beginnt

Norderstedt. Andere Kulturen kennen- und verstehen lernen: Das ist das Motto der Interkulturellen Wochen in Norderstedt, die an diesem Wochenende beginnen und die etwa 40 Veranstaltungen umfassen.

Eröffnet werden die Interkulturellen Wochen am Sonntag, 15. September, von 16 Uhr an in der Rathaus-Galerie mit der Wanderausstellung „Ich bin kein Etikett“ der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen. Die Eröffnungsrede hält Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote. Die Ausstellung zeigt Menschen, die sich gegen Diskriminierung wehren. Sie ist bis 1. Oktober, täglich außer mittwochs und sonnabends von 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

Über Antisemitismus im Alltag und an Schulen berichtet Professorin Dr. Julia Bernstein von der Frankfurter Universität am Dienstag, 24. September, 18.30 Uhr, in der Rathaus-Galerie.

Die Interkulturellen Wochen richten sich vor allem auch an den Nachwuchs: Sie bieten bereits Fünfjährigen Begegnungen mit Kindern anderer Nationen, beispielsweise beim Bilderbuch-Kino auf Kroatisch, Serbisch und Deutsch am Montag, 16. September, 16 Uhr, in der Stadtbücherei Garstedt, Europaallee 36, oder beim interkulturellen Eltern-Kind-Turnen an den Donnerstagen, 19. und 26. September, von 15.30 Uhr an in der Familienbildungsstätte, Kirchenplatz 1. Eintritt 2,50 Euro pro Familie.

Frauen aller Nationen können sich beim kulinarischen Frauenstammtisch mit Kochen und Essen am Montag, 16. September, 18.30 Uhr, in der VHS, Raum V303, Rathaus, Rathausallee 50, kennenlernen. Eintritt vier Euro.

Auch die Musik ist international vertreten, beispielsweise am Donnerstag, 19. September, beim „Konzert unterm Schirm“ des Eine-Welt-Ladens am Rathausmarkt. Es spielt das Lessing Trio. Das Repertoire des Ensembles umfasst Musik aus dem Barock bis hin zu Filmmusik. Der Integrations-Chor „Der Chor“ lädt zu den Donnerstagen 19. und 26. September, 18.30 Uhr, in den Musikraum des Coppernicus-Gymnasiums neben der Aula ein.